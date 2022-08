Vergés convoca la Mesa dijous que ve per tractar la qüestió Borràs

La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, ha convocat aquest dijous les reunions de la Mesa de la cambra i de la Junta de Portaveus, per al proper dia 1 de setembre, dins ja del nou període de sessions. La convocatòria cita la Mesa a les 9.30 hores del matí i els portaveus per a mitja hora més tard. Les convocatòries serviran per dirimir i resoldre la petició de reconsideració presentada per JxCat per a que no s’apliqui l’acord de suspensió de drets i deures de Laura Borràs. D’aquesta manera, el curs polític es reiniciarà pràcticament amb la mateixa polèmica amb la que es va tancar l’anterior al mes de juliol passat.

Laura Borràs, en un moment de la seva intervenció a la cloenda de la UCE/UCE

Petició de Junts

Tot plegat apunta que la Mesa decidirà mantenir la suspensió de la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, amb els vots d’Esquerra, el PSC i la CUP. Junts va reclamar la reconsideració de la decisió de la Mesa, i si no ho fa així, la portarà als tribunals europeus. Segons el partit, la seva aplicació vulnera drets fonamentals com el dret a la presumpció d’innocència, el dret a la participació política i el principi de seguretat jurídica. La mesura s’ha pres seguint les recomanacions de l’equip jurídic de la presidenta. Segons el comunicat, el procediment servirà per esgotar tots els recorreguts administratius abans d’obrir la via judicial a Europa.

Poc després d’emetre aquest comunicat, el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha declarat a Catalunya Informació que abans d’elevar la qüestió a instàncies judicials europees, el partit duria la qüestió al Tribunal Constitucional (TC) si la cambra catalana decideix mantenir-la suspesa. Un cop esgotat el recorregut possible de defensa dins de l’estat espanyol, es traslladaria el conflicte a Europa.

Borràs es defensa

La presidenta del Parlament sempre ha defensat la seva innocència per les acusacions que hi ha contra ella en el cas de suposat fraccionament de contractes quan era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Junts assegura que aquest cas és un exemple de lawfare i retreu als altres partits independentistes que no facin front per denunciar-ho. ERC i la CUP, però, desvinculen el cas de Borràs amb l’1 d’octubre.