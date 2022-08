Netflix fa aflorar les discrepàncies de Vergés amb Torra sobre Oriol Mitjà

El documental de Netflix sobre la gestió de la pandèmia de la Covid-19 de l’aleshores consellera de Salut Alba Vergés ha fet aflorar les clares discrepàncies que hi va haver amb l’aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la figura de l’infectòleg Oriol Mitjà. Netflix va estrenar la pel·lícula documental on despulla la gestió de la pandèmia de la Covid-19 per part de la conselleria de Salut.

Mitjà, nomenat per Torra com a assessor durant la pandèmia

L’infectòleg Oriol Mitjà, que es va fer conegut arran de les seves opinions sobre la gestió de la Covid, no va ser ben rebut per l’equip d’Alba Vergés, ja que va ser seleccionat per Torra. En el documental, es pot veure i escoltar la discussió interna de Vergés i el seu equip sobre el nomenament d’Oriol MIjtà com a assessor del president en aquesta matèria. Oriol Mitjà havia d’anar a les reunions d’equip de la conselleria i en el producte audiovisual es pot veure que no va ser ben rebut des d’un bon començament.

De fet, l’equip de Vergés es queixa que Mitjà formés part de l’equip de desescalada. Havien de fer un pla de mesures estratègiques per dur a terme el post-confinament. En una reunió entre Vergés i el seu equip, hi surt el terme de “nova normalitat” i, en aquest sentit, el doctor César Velasco afirma que “ens haurem d’anar acostumant”, avançant tot el que vindria en els següents mesos.

Reunió tensa per la decisió de Torra

Concretament, hi ha una reunió de l’equip de la consellera, on es mostren frustrats per la decisió de Torra. “Són uns divos”, assegura una membre de l’equip. “Si perdrem tot el capital com a conselleria de Salut, si es decideix perdre, es perd. Posant la nostra solvència i credibilitat en risc. Si es decideix, es decideix, i no passa res”, diuen en una reunió tensa, un cop Torra decideix posar Mitjà d’assessor.

El documental presenta Oriol Mitjà com un reconegut infectòleg, que du a terme un estudi clínic per provar una medicina per combatre la Covid-19. Quan Torra el nomena com a assessor i decideix que ha de formar part de l’equip de Vergés, el cap de comunicació de la Conselleria, Marc Bataller, explica que es tracta d’una mesura de la qual no en sabien res i que van decidir acceptar “per no fer-nos mal, perquè la ciutadania no ho entendria”.

Alba Vergés / Mireia Comas

Xoc amb el govern espanyol per la gestió de la Covid

El documental només reflecteix la visió en primera persona d’Alba Vergés, i repassa com va ser l’inici del confinament. De fet, l’actual vicepresidenta del Parlament de Catalunya també té un xoc fontal amb la gestió del govern espanyol. I és que l’executiu estatal va decidir, amb l’estat d’alarma, centralitzar totes les competències en matèria de salut. Això va provocar dures crítiques de Vergés: “Cada cop que hi ha una crisi política forta, el que s’intenta és recentralitzar”, deia la consellera.

El documental també reflecteix moments emotius, com ara quan Vergés va haver d’anunciar el confinament perimetral de la seva ciutat, Igualada. En la roda de premsa, que va ser molt notòria, es va posar a plorar, fet que va provocar les crítiques d’alguns. “Els polítics ens hem de mostrar humans”, replica Vergés, criticant les crítiques. El segon moment va ser quan la consellera va visitar la residència d’avis on, abans de ser consellera, treballava. Allà es va reflectir el gran problema que hi va haver amb les residències, que va ser on hi va haver més morts. Per això, Torra va decidir traspassar les competències de les residències de la conselleria de Treball i Afers Socials a la de Salut.