La Unió Europea prepara una intervenció d’emergència del mercat elèctric

Els ministres d’Energia de la Unió Europea es reuniran de manera extraordinària a Brussel·les el 9 de setembre per abordar l’escalada dels preus. D’aquesta manera, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen ha insistit que és necessari fer una intervenció d’emergència al mercat per intentar lluitar contra l’augment dels preus que resulta en una inflació que afecta tot Europa. “Hem d’arreglar el mercat energètic. La solució a nivell de la Unió Europea és de lluny la millor que tenim”, ha assegurat també el ministre d’Indústria i Comerç de la República Txeca, Jozef Sikela.

Oficines de la companyia estatal russa Gazprom / DPA

Els ministres europeus es volen reunir per intentar pal·liar els efectes de l’encariment de l’energia que s’acaben traduint en un augment de la inflació a nivell mundial. És per això, que el dia 9 de setembre hi haurà una reunió perintentar arribar a un acord conjunt per controlar la situació. Aquesta proposta ha estat plantejada per Sikela, qui ha recordat que “l’era dels combustibles fòssils russos a Europa s’ha acabat i alliberar-nos del xantatge ens portarà més poder per a defensar l’ordre global”. En aquesta mateixa línia, la presidenta de la Comissió Europea, paral·lelament, també ha demanat que s’intenti treballar plegats per intentar intervenir el mercat elèctric, ja que cada vegada s’inflen més els preus i això podria acabar provocant un col·lapse social. “Hem de fer una reforma estructural del mercal elèctric”, ha assegurat Von der Leyen.

La crisi energètica en el centre del conflicte

L’energia cada vegada puja més de preu, una situació que preocupa a tota la Unió Europea, ja que és molt complicat continuar pagant els preus que actualment controlen el mercat. Desrpés de l’inici de la guerra a Ucraïna, totes les matèries primes així com l’energia es van encarir i, de moment, aquestes xifres no han deixat de pujar, provocant un problema d’inflació que afecta tot Europa. A més, d’ençà que Rússia va començar a amenaçar en tallar tot el subministrament de gas a Europa, la Comissió Europea ja es comença a planetjar mesures per intentar desvincular-se de Putin.