El preu de la llum torna a disparar-se a màxims des del març

El preu de la llum ha tornat a disparar-se malgrat portar un estiu relativament bo en entrar en vigor el topall del preu del gas per a Espanya i Portugal. Així, aquest dimecres la llum es pagarà a 436,25 euros/MWh segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). Això és un nou rècord des que va entrar en vigor l’excepció ibèrica a mitjans de juny després que Brussel·les donés el seu vistiplau al màxim establert per Espanya i Portugal. En aquest marc el preu s’ha encarit un 19,4% respecte d’aquest dimarts, una xifra rècord.

Preu de la llum el dimarts, 23 d’Agost de 2022

Aquest dimecres serà la primera vegada des del març en què la llum supera el llindar dels 400 euros. Llavors va ser per l’esclat de la guerra d’Ucraïna el 24 de febrer d’enguany. Ara el preu de la llum és conseqüència d’una mescla de factors. Aquest preu final tan elevat és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta del mercat majorista (186,95 euros/MWh) i la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l’aplicació del topall del gas (249,30 euros/MWh).

El prime time del preu de la llum

Com sempre, les hores més cares seran les 21 i les 22, quan hi ha més gent a casa i es consumeix més llum. La més barata, pel contrari, serà entre les 16 i les 17 hores. La indignació per aquests preus per als clients de factura regulada encara podria ser més gran segons les dades del Ministeri de Transició Ecològica. El ministeri liderat per Teresa Ribera estima que sense l’excepció ibèrica que va aprovar Brussel·les el cost de l’electricitat aquest dimecres superaria els 500 euros, com està passant a molts països d’Europa durant tot l’estiu. En concret, segons la xifra oficial, la llum costaria 502,11 euros/MWh sense aquesta consideració d’illa energètica.