Sánchez defensa no posar-se corbata mentre la utilitza en un viatge oficial

Anècdota divertida aquest dimecres a Colòmbia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aferrissadament la seva proposta de no utilitzar corbates a l’estiu per evitar tenir calor i no haver d’encendre l’aire condicionat. El problema? Que ho ha fet mentre duia posada una corbata, pel que el missatge ha quedat confús o fins i tot hipòcrita. Sánchez ha defensat que amb “petits gestos” també s’aconsegueixen “canvis profunds” en el context de les mesures d’estalvi energètic que està duent a terme el govern espanyol.

Sánchez està de viatge oficial a Colòmbia, des d’on ha defensat no utilitzar corbata, tot i que quan va baixar de l’avió la portava i durant una entrevista amb l’emissora W Ràdio també la duia posada. De fet, l’entrevistador li va fer notar el confús del missatge. Està previst que aquest dimecres es reuneixi amb el president colombià, Gustavo Petro.

Sánchez es defensa quan l’entrevistador assenyala que ell porta corbata

Quan l’entrevistador li ha fet saber que duia corbata mentre defensava no portar-la, el president espanyol ha dit que s’ha d’aplicar el “sentit comú” per utilitzar la corbata. És a dir, Sánchez ha sostingut que “en determinats contextos no és necessària” mentre que a d’altres sí. No utilitzant-la quan no és necessària es pot “rebaixar la sensació tèrmica que tenen tots aquells que vesteixen amb corbata” i per tant “contribueix a l’estalvi energètic“. “Hem de ser conscients que gràcies als petits gestos també s’aconsegueixen canvis profunds”, ha reivindicat en l’entrevista recollida per Europa Press.

Sánchez ha dit que pensa molt en les seves filles i per això vol “deixar un món millor, sostenible i més habitable”. “Ens hem de prendre de debò el canvi climàtic“, ha insistit per salvar el planeta del canvi climàtic. El president espanyol ha dit que “cal fer grans polítiques” i “incorporar canvis d’hàbit i de consum dels ciutadans, sigui un president del govern o un petit empresari o treballador”.

“Això és una cosa que hem d’anar incorporant a poc a poc, sense obligacions però amb responsabilitat perquè ens estem jugant el futur del planeta”, ha conclòs Sánchez, negant que no utilitzar corbata sigui “una cosa frívola”.