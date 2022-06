Obama comparteix a Digital Enterprise Show la seva visió sobre la tecnologia, el treball i el canvi climàtic

L’expresident dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau, Barack Obama, va ser el protagonista de la primera jornada de Digital Enterprise Show 2022, (DES), l’esdeveniment tecnològic més gran a Europa després del Mobile World Congress, que se celebra fins aquest dijous a Màlaga i pel qual s’espera que hi passin més de 14.000 congressistes i 600 experts internacionals.

Durant la seva intervenció, l’expresident dels Estats Units va repassar els grans desafiaments que afronta el món actual en matèria de digitalització, transparència i sostenibilitat i l’acceleració dels canvis que estem vivint gràcies a la tecnologia.

“No hem d’oblidar que els smartphones tenen només 12 anys, però quan vas a qualsevol petit poble tothom en té un. No havíem vist mai un canvi tecnològic tan gran i tan ràpid” ha destacat. Un canvi que ens ha portat a ser un món connectat del qual “les xarxes socials són un bon exemple de com la informació flueix, però també de com aquesta informació pot ser tòxica”, va assenyalar.

La situació geopolítica ha estat un altre dels grans temes sobre els quals ha transitat la conversa mantinguda amb Barack Obama a DES2022. Va dir que “per guanyar en aquest context d’idees entre democràcia i autoritarisme hem de cercar un capitalisme inclusiu que redueix les desigualtats”.

Aprofitant la visita a Màlaga, l’expresident va reivindicar que “cal pensar en el nivell local i regional, la gent necessita un sentiment de pertinença, però ha de ser sa, sense crear enemics”.

Obama va abordar també la crisi migratòria que s’ha accentuat els darrers anys i la seva relació amb el canvi climàtic. “Crec que hi ha proves fermes que la crisi migratòria que estem vivint al món s’ha disparat amb el canvi climàtic. La gent pot ser que no tingui cap altra opció que deixar la seva terra”, va exposar.

Per això, va recalcar que cal “apostar per l’energia neta. Els governs han d’impulsar iniciatives per a la transició energètica. Si jo pertanyés al sector tecnològic, estaria probablement pensant com utilitzar les tecnologies existents i aplicar-les”.

Ecosistema de progrés

En un entorn com DES-Digital Enterprise Show i en una ciutat com Màlaga, l’expresident nord-americà també es va pronunciar sobre la importància que el sector tecnològic té en el desenvolupament social i econòmic. “Si una empresa creix, pot directament contractar gent i tindrà la capacitat d’investigar i buscar aliances comercials” va declarar.

Obama també va defensar la digitalització de la indústria perquè, en les seves paraules, “la robotització és el que reduirà els treballs repetitius i tediosos que no requereixen transformació ni creativitat”.

Tenir bones universitats i un ecosistema de venture capital van ser les dues receptes que l’expresident americà va assenyalar als assistents per desenvolupar un teixit tecnològic fort.

A més, va apuntar que per incentivar l’ecosistema emprenedor és clau estar disposats a córrer riscos, i que una bona gestió del risc és allò que farà aparèixer projectes innovadors i nous models de negoci.

La tecnologia comporta canvis i noves maneres de treballar que hem d’estar preparats per afrontar. “És moment de reimaginar com redistribuir la feina i haurem de fer ajustaments socials i polítics per adaptar-nos a la nova realitat que ve. Necessitem formar més la gent, pagar-los més per feines que no es poden automatitzar”. “És moment de tenir la conversa sobre la jornada laboral de 4 dies, perquè les coses estan evolucionant ràpidament”.

Obama va tancar la seva intervenció davant de 1.000 alts càrrecs de grans corporacions internacionals amb optimisme, destacant el paper de les generacions de joves al món actual i futur.

“Els problemes de què estem parlant avui no tindran solució en la nostra curta vida, per la qual cosa hem de preparar la següent generació perquè ho faci”. I va recalcar que “el més important que podem fer avui és animar i acompanyar les generacions joves cap al lideratge. A tot el món veig gent jove molt preparada i el meu missatge per a ells és: soc aquí per ajudar-vos. Les generacions joves són cada cop més innovadores i tenen una visió del món més holística i inclusiva”.

Màlaga, epicentre tecnològic

Després de la sessió de l’expresident a DES2022, Sandra Infante, directora de DES2022, va destacar que “la presència de Barack Obama a Màlaga ha tingut un impacte molt positiu per a tota la ciutat i per a tota Espanya, ja que ha posat Màlaga i Andalusia en l’epicentre mundial de la innovació reforçant el seu posicionament com a hub tecnològic referent al sud d’Europa”.

Infante va afegir que “hem omplert els hotels de Màlaga i tenim constància que moltes empreses que participen a DES estan organitzant els seus propis esdeveniments a la ciutat, creant molt més impacte en la seva economia”.

Més de 250 mitjans de comunicació de tot el món estan cobrint aquest gran esdeveniment de transformació digital, on hi ha més de 336 firmes expositores presentant les seves últimes innovacions en matèria d’Intel·ligència Artificial, IoT, Ciberseguretat, Multicloud, Analítica de dades, Realitat Virtual, Blockchain o 5G.