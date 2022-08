França estudiarà l’aprovació del gasoducte català MidCat

França ha decidit “examinar” el projecte del gasoducte Midcat, que ha de connectar la península amb la resta d’Europa des de Catalunya. El país, que no s’havia posicionat precisament a favor de la iniciativa -que estava aturada- ha decidit posar-la sobre la taula per examinar-ne els pros i els contres, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez i el canceller alemany, Olaf Scholz asseguressin que estaven a favor d’aprovar el projecte.

El ministre d’Economia francès, Bruno Le Maire, ha dit aquest dimarts a la tarda, en un fòrum empresarial, que “aquesta és una qüestió molt antiga, però que, des del moment en què ho demanen el president espanyol i el president alemany, que ens ho demanen els nostres amics, examinarem la petició dels nostres amics, dels nostres socis”. En aquest sentit, han recordat que són països aliats amb un mateix objectiu, aconseguir que Europa deixi de tenir una gran dependència energètica de països de fora de la Unió. En aquest cas, la lluita principal és contra Rússia, ja que aquesta arran de la guerra, ha complicat l’arribada de gas a Europa com a represàlia pel suport a Ucraïna.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el canceller alemany, Olaf Scholz, al palau de Meseberg, prop de Berlín / ACN

De la reticència a l’aprovació en un dia

Només fa dues setmanes, el ministre francès de la Transició Energètica, Nicolas Hulot assegurava que el MidCat no era un projecte que França tingués sobre la taula, ja que dins del mateix govern hi havia reticències a aprovar la iniciativa. Tot i això, aquesta tarda, després de la reunió entre l’estat espanyol i Alemanya, aquesta opinió s’ha esvaït. De fet, el ministre francès d’Economia ha aclarit que s’estudiarà la mesura per ajudar a Sánchez i Scholz, que han anunciat que començaran a teixir estratègies per fer realitat el MidCat. A més, també han assegurat que si França no acaba sent una opció, es pot plantejar fer-lo passar per Itàlia. Sembla ser, doncs, que aquesta alternativa ha fet saltar les alarmes a França, on ara estudiaran el cas amb deteniment.