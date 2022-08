Giró avisa que el Midcat és una “solució parcial” que no serà “ni fàcil ni ràpida”

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha avisat que la solució del gasoducte català Midcat és una solució “parcial i a mitjà termini”. A més, ha dit, és “extremadament complexa”. Per això ha avisat que la solució no serà “ni fàcil ni ràpida” perquè depèn de les ajudes de la Unió Europea i del vistiplau de França. La UE és partidària del gasoducte català, però el conseller està convençut que serà un procés complex. Ho ha dit en declaracions al Telenotícies cap de setmana de TV3, on ha assegurat que el Govern li dona suport.

Tot i el suport de l’executiu de Pere Aragonès, el conseller ha recordat que el gasoducte tindrà una capacitat limitada respecte al consum europeu. El Midcat enviaria 8 BCM (milions de metres cúbics) anuals, quan el consum europeu ronda els 489 BCM, pel que Giró avisa que és una solució “parcial”. Per això a parer del conseller caldria que la Unió Europea considerés que el Midcat és un projecte estratègic prioritari per tirar endavant. No ho veu clar perquè França produeix el 70% de la seva electricitat amb les nuclears.

Llum verda del govern espanyol

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que Enagás, l’empresa promotora del projecte d’interconnexió gasística MidCat, calcula que la part d’infraestructura a “la frontera sud” podria estar “operativa” en uns “vuit o nou mesos”. El problema, ha assenyalat, és com es fa arribar el gasoducte a França, ja que seria una infraestructura complexa que hauria de travessar les muntanyes i és possible que França no estigui disposada. Això mateix és el que ha explicat aquest matí el conseller d’Economia, Jaume Giró. Ribera ha demanat la col·laboració de l’Estat francès per portar-ho a terme, exactament el mateix que Giró.