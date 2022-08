França frena la culminació del MidCat: “Trigaria molts anys”

El govern francès ha assegurat que la construcció del gasoducte català MidCat “trigaria molt a estar operatiu” i “per tant, no respondria a la crisi actual”. Així doncs, el projecte per construir un gasoducte atravessant els Pirineus per unir Espanya amb Europa no convenç a França, que seria l’encarregada de transportar el gas al centre del continent.

La reacció de França es produeix després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, declarés que portaven “molt de temps” demanant reactivar un projecte que transporti gas d’Algèria a través d’Espanya a la resta d’Europa. Tanmateix, el subministrament de gas algerià a Espanya s’ha reduït després que Madrid donés suport al pla del Marroc sobre el Sàhara Occidental.

El suport d’Alemanya

D’altra banda, el canceller alemany, Olaf Scholz, va assegurar que el MidCat “contribuiria en gran manera” a facilitar el subministrament d’energia després de la guerra d’Ucraïna. Alemanya és un dels països europeus amb més dependència del gas rus. Per tant, Scholz és un dels més interessats en què es reactivi el projecte del gasoducte català i així buscar alternatives.

El canceller alemany, Olaf Scholz, parlant a la seu del partit | ACN

Aragonès defensa la construcció del MidCat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat en reiterades ocasions la construcció del MidCat ja que “és estratègic per a Europa i per a Catalunya, més en el context actual, però també per al futur i la distribució d’hidrogen verd”, ha assegurat. A més, ha celebrat el suport de Scholz al projecte.

Aragonès va reunir-se la setmana passada a París amb el president del Syndicat des Énergies Renouvelables, Jean-Louis Bal per defensar la construcció del gasoducte català i tractar la crisi energètica. “Quantes més fonts alternatives d’energia hi hagi, menys dependència hi haurà respecte a determinats productors”, va assegurar Aragonès en la roda de premsa posterior a la trobada.