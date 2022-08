La demanda elèctrica es redueix un 3,7% la primera setmana del decret energètic

El decret d’estalvi energètic del govern espanyol està funcionant bé. Almenys això és el que es pot pensar una setmana després que s’hagi imposat la norma, ja que la demanda elèctrica s’ha reduït un 3,7%. Així ho ha explicat aquest dimecres la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera, en una roda de premsa des de Maó per valorar el decret. Ribera ha remarcat que aquest descens s’ha produït en plena onada de calor, pel que ha agraït el “compromís cívic” de la ciutadania i la “sensibilitat” de cada llar i empresa per entendre la situació.

Aquestes són encara dades provisionals que comparen la demanda energètica de les dues setmanes d’agost i l’efecte de les mesures que van entrar en vigor ara fa exactament set dies. La ministra ha insistit en la “solidaritat i l’esforç del conjunt de la societat” i alhora ha reivindicat la tasca del govern espanyol per l'”eficàcia” del decret. Aquest decret limita l’aire condicionat als 27 graus en edificis públics i comerços a l’estiu i a 19 graus a l’hivern. A més, les llums dels edificis públics desocupats s’han d’apagar a les deu de la nit. La ministra ha carregat contra el PP pel “soroll” que ha fet en contra de la mesura i ha demanat fer front al actual context de forma “unida” sense posar “problemes en les solucions que proposa el govern”.

Dos primers mesos de topall del gas

Ribera també ha fet una valoració dels dos primers mesos d’aplicació del topall del gas a Espanya i Portugal i l’ha definit com un “mecanisme eficaç”. Ha explicat que els consumidors domèstics i industrials han estalviat 1.383 milions d’euros, uns 22 milions al dia, gràcies a aquesta mesura.

A Espanya i Portugal la mitjana del preu de l’electricitat al mercat majorista ha estat de 139 euros per MWh -236 euros tenint en compte la compensació- mentre que a França ha estat de 378 euros MWH, a Itàlia 422 MWh i a Alemanya de 319 euros MWh. Amb aquestes xifres Ribera ha assenyalat que pràcticament a tot Europa es troba per sobre els 500 euros, com Letònia i Lituània, amb 824 euros per MWh, xifres “significatives”.

El descens de preus a l’illa energètica de la península ibèrica es podrà notar encara més, segons la ministra, en el mercat energètic del futur. Les previsions són que Espanya es situï en els 158 euros, mentre que a França arribarà a 975 euros i a Alemanya a 518.