Algèria titlla el ministre espanyol d’Exteriors de “manipulador” pel conflicte del Sàhara

Les relacions entre Algèria i l’estat espanyol cada vegada són més complicades. Aquest cop, el país africà ha atacat el ministre d’Exteriors espanyol, Manuel Albares a qui ha titlat de “piròman” i “manipulador” perquè segons ha assegurat el govern d’Algèria ha aconseguit posar Europa en contra del país i fer acusacions falses de les seves aliances amb Rússia. Tot, per justificar el seu suport a la regió del Sàhara, la qual ha demanat l’independència i l’Estat li ha donat suport, unes accions que han acabat amb la relació d’ambdós països. Per si no fós poc, el govern d’Algèria també ha anunciat que destitueix el seu ministre de finances en plena crisi amb l’Estat i quatre mesos després de que entrés en el càrrec.

El govern algerià ha obert una guerra comunicativa amb el ministre d’Exteriors aquest dimarts. Ho ha fet a través de la seva agència oficial de premsa APS. En el comunicat publicat, ha carregat contra Albares i li ha dit que “ha manipulat Josep Borrell”, actual alt representant de Polítiques Exterior de l’UE, per tal de què Europa els doni l’esquena en el conflicte amb el Sàhara. Tanmateix, també ha recriminat l’actitut del ministre d’Exteriors espanyol i ha dit que en la seva “declaració guinyolesca” des de Brussel·les assegurant que Espanya busca el diàleg “amb un llenguatge irrespectuós i sobretot, indigne del seu càrrec” i que contrasta amb altres “il·lustres diplomàtics i ministres d’Exteriors d’Espanya inscrits en el panteó de la diplomàcia internacional”.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares | Europa Press

Segons d’Algèria és Albares, a qui titlla també de “ministre amateur”, el responsable de la “fugida cap endavant” que va suposar el canvi de posició del Govern respecte al Sàhara i que ha “ridiculitzat al seu Govern aïllant-lo tant en el si del Parlament com de l’opinió pública espanyola”.

Una destitució sense explicacions aparents

Paral·lelament, el president d’Algèria, Abdelmayid Tebune, ha cessat al ministre de Finances, Abderramán Raouya, després de tot just quatre mesos en el càrrec i en plena crisi amb l’Estat, segons ha fet saber en un escarit comunicat l’agència estatal de notícies APS. De moment, no s’ha donat cap mena d’informació oficial sobre el perquè de la destitució, però tot apunta a algun conflicte que tingui a veure amb el problema del trencament del pacte amb l’estat espanyol.