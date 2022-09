El Govern rebat Escrivá: “No podem parlar de dades d’atur satisfactòries”

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha defensat que la dada d’atur d’aquest agost és “bona” malgrat que sigui una pujada, ja que “cal tenir en compte el que és el patró estacional habitual”. El ministre ha assegurat que “en els anys bons” -referint-se al 2017, 2018 i 2019- al conjunt de l’Estat l’augment en aquell període a l’agost va ser de 50.000 aturats mentre que enguany han estat 40.000. Per contra, però, el secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa ha valorat negativament les dades de l’atur. “No podem parlar de dades d’atur satisfactòries”, ja que tot i que la crescuda hagi estat menor que la dels exercicis previs a la pandèmia, no s’en pot fer una lectura positiva com la que ha intentat fer l’Estat.

Les opinions de la Generalitat i el govern espanyol sobre l’atur d’aquest mes d’agost varien completament. Per una banda, el govern estatal es pren aquestes dades com una “bona notícia”, aixi ho ha expressat Escrivá i també el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Mentrestant, el Govern català titlla de mala notícia aquesta dada, ja que exemplifica l’augment de l’inflació i l’encariment de l’energia en el mercat català. Tot i això, en comparació amb l’agost de l’any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 40.183 persones, un descens del 20,1%.

El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá / ACN

“L’agost del 2022, si fem comparació amb el dels anys 2019, 2018 o 2017, prepandèmics i de normalitat econòmica, l’atur aquest ha augmentat menys i l’afiliació ha disminuït menys”, ha apuntat Vinaixa. “El que no teníem els anys anteriors eren els nivells d’inflació i de cost de l’energia que tenim aquest agost”, ha avisat el secretari en roda de premsa acompanyat de la directora de l’Observatori del Treball i el Model Productiu, Manuela Redondo. Així doncs, el Govern ha assegurat que en les condicions econòiques en les que es troba el territori no es pot parlar de bones notícies en termes d’ocupació.

La contractació i la reforma laboral

Les administracions tampoc s’han posat d’acord en la lectura de les contractacions. Per una banda, el govern estatal ha assegurat que s’han signat mig milió de contractes indefinits i que hi ha una taxa d’ocupació històrica en un mes d’agost. A més, Escrivá ha apuntat que “s’han dissipat els dubtes” que es tenien la segona quinzena de juliol en sectors com el de la construcció o el comerç quan es va percebre “alguna debilitat”. En canvi, en les dades catalanes, Vinaixa ha lamentat que la contractació indefinida aquest agost ha estat la més baixa dels últims cinc mesos a Catalunya: “A l’abril vam assolir un pic del 48,8% i aquest mes d’agost està en un quaranta i escaig. Haurem de veure si aquesta tendència remunta o s’estabilitza”, ha apuntat el secretari de Treball.