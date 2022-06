L’atur baixa dels 350.000 desocupats per primera vegada en 13 anys

Les dades de l’atur han fet la baixada més forta des del 2008. Per primera vegada en 13 anys, hi ha menys de 350.000 persones sense feina a Catalunya, en concret la xifra és de 348.027 desocupats. Pel que fa el mes de maig també hi ha hagut una diferència notòria en comparació al mes passat. D’aquest manera, n, el que equival a un 4,57%. Segons les conclusions de les dades, és una de les reduccions més fortes en el context de recuperació econòmica després de la crisi de la Covid-19.

Segons les dades que el Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat aquest dijous, Catalunya continua reduint l’atur, però aquesta vegada amb una baixada més pronunciada. De fet, tant les dades estatals com les catalanes han demostrat que el nombre de persones desocupades s’ha establert per sota del límit primera vegada des del 2008. En el cas de l’Estat, l’atur ha perdut unes 99.512 persones fins a situar-se per sota dels tres milions de desocupats per primer cop des de fa 13 anys.

En comparació amb el 2021, fa just un any, Catalunya ha reduït l’atur en 133.790 persones, cosa que representa un descens del 27,7%. Alhora, l’economia catalana ha generat 164.177 llocs de treball més, amb un increment de l’afiliació del 4,78%. D’aquesta manera, es pot comprovar que la situació econòmica catalana està recuperant tracció després d’anys de pandèmia i reducció de llocs de treball.

Més i millors contractes

En aquest mes s’han signat 257.021 contractes a Catalunya, 36.121 més que a l’abril (16,35%). En comparació amb el maig de l’any passat, el nombre de contractes signats creix en 37.498 firmes, el que es tradueix en un increment del 17,08%. Durant el mes de maig, els contractes indefinits pràcticament representen 1 de cada 2 firmes registrades a Catalunya. En total, s’han formalitzat 121.847 contractes indefinits, un 13,02% que a l’abril i un 283,95% més que fa un any. La tendència coincideix amb el conjunt de l’Estat, on s’han signat 1.640.590 contractes, dels quals 730.427 (44,5%) han estat indefinits, la xifra més alta de la sèrie històrica. En termes interanuals, representa un increment del 367,78%.