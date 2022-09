Registren 40.183 aturats menys que respecte fa un any a Catalunya

L’atur ha pujat a Catalunya en 9.554 persones durant el mes d’agost (+2,8%), després d’augmentar un +0,98% al juliol, i el nombre total d’aturats s’ha situat en els 350.945. En canvi, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Treball i Economia Social, l’atur ha baixat en 40.183 persones respecte a agost de fa un any (-10,27%) a Catalunya.

En el conjunt de l’Estat, l’atur ha pujat a l’agost en 40.428 persones, el que suposa un 1,40% més que al juliol, fins als 2.924.240 desocupats. Així, tot i la tendència a l’alça –que va iniciar-se al juliol després de pràcticament més d’un any de baixada-, el nombre d’aturats s’ha mantingut per sota del llindar dels tres milions de desocupats. En comparació amb l’agost de l’any passat, a l’Estat hi ha 409.675 persones menys a l’atur (-12,3%). Igual que a Catalunya, la xifra absoluta de persones sense feina en un mes d’agost s’ha situat als nivells del 2008.

Segona demarcació on ha pujat més respecte el mes anterior

En el vuitè mes de l’any Catalunya ha estat el segon territori de l’Estat on més ha pujat l’atur en xifres absolutes, només per darrere d’Andalusia (9.955 aturats més que al juliol). Per darrere de Catalunya s’ha situat València (+6.994) i Madrid (+3.254).

Per comarques

L’atur ha augmentat en 1.188 persones les comarques gironines (3,83%), fins als 32.201 aturats, a l’agost, mentre que a les de Lleida ho ha fet en 648 persones (3,61%), fins als 18.590 aturats. També ha augmentat per sobre del 3% a les comarques de Tarragona, amb un increment mensual d’atur del 3,04%, en registrar un augment d’atur de 1.237 persones, fins als 41.882 aturats, mentre que a les comarques barcelonines ha pujat en 6.481 persones a la província de Barcelona, (2,57%), fins als 258.272 aturats.

Els serveis lideren l’increment

Els serveis han estat el sector que ha liderat la pujada de l’atur a Catalunya aquest mes d’agost, amb 9.176 aturats més respecte al mes anterior; seguits per la indústria, amb 874 aturats menys, i la construcció, amb 738. En canvi, en l’agricultura, l’atur a l’agost ha disminuït en 341 persones i en el col·lectiu sense ocupació anterior l’ha fet en 893 persones.

Disminueix la contractació

El mes d’agost s’han registrat 207.922 contractes, la qual cosa suposa una disminució de 74.567 contractes (-26,4%), dels quals 85.086 són indefinits i 122.836 són temporals. D’aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 40,9% del total de contractes registrats i els contractes temporals, el 59,1%.