L’Estat deixarà d’ingressar 190 milions per l’IVA del gas

L’estat espanyol perdrà 190 milions d’euros d’ingressos per la baixada de l’IVA al gas. La mesura anunciada aquest dijous pel president del Govern Pedro Sánchez, que redueix la taxa en 16 punts, suposa un cop a l’erari públic que la ministra d’Hisenda Maria Jesús Montero defensa com un “acompanyament oportú a les famílies”.

Davant el repunt dels preus del gas que impulsen els costos energètics dels usuaris del conjunt del continent, Montero ha reivindicat la baixada de la càrrega impositiva sobre els preus del gas. La ministra ha descrit la mesura com a “selectiva”, centrada en baixar els costos afegits de “les famílies i les empreses”. Segons Facua, el retall a l’IVA suposarà una caiguda de la factura dels ciutadans d’entre cinc i nou euros.

Contenció de preus

La reducció impositiva, segons ha anunciat Pedro Sánchez, s’afegirà a altres mesures de contenció dels preus energètics que han seguit el mateix camí, com la baixada de cinc punts en l’IVA de la llum. Tot i que els costos de l’electricitat han recuperat la tendència alcista després de l’entrada en vigor de l’excepció ibèrica, el cap de l’executiu ha celebrat la “contenció dels preus esbojarrats” que s’ha assolit a l’Estat. En comparació amb els 1.000 euros per MWh a què s’ha enfilat la llum a França o els 700 que pateixen els consumidors alemanys, Espanya ha aconseguit contenir-lo als volts dels 235 euros/MWh.

Sánchez defensa la baixada de l’IVA del gas i acusa el PP de bloquejar les mesures / Congrés dels Diputats

A banda de les mesures per limitar els preus elèctrics durant l’hivern, Sánchez ha reconegut que “el context és molt incert”, si bé ha descartat les restriccions en el subministrament de gas. A més del aprovisionament europeu del 80% de les seves reserves de gas, el president ha afirmat comptar amb “un pla d’estalvi” afegit a la “situació més folgada i segura” que gaudeix l’Estat en comparació amb els seus veïns europeus. El cap de l’executiu, de fet, ha anunciat que està negociant amb els diversos grups d’interès “una sèrie de mesures en funció de la situació dels pròxims mesos” que descarta les restriccions gasístiques.

Oposició “negacionista”

Montero s’ha defensat davant l’assenyalament del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntat que el govern espanyol “assumeix amb comptagotes les mesures” de l’oposició. La ministra d’Hisenda ha atacat els populars per “practicar una oposició negacionista i obstruccionista” que impedeix solucionar la crisi energètica.

Tant Montero com Sánchez han defensat rebaixes “selectives” en les taxes sobre l’energia davant les pujades fiscals d’anteriors executius. El cap de l’executiu ha lloat la posició d’altres governs “conservadors i liberals” de la Unió Europea a favor de mesures com la intervenció al mercat energètic davant el bloqueig del PP, a qui acusa d’haver “medrat” a Brussel·les perquè el mecanisme ibèric no sortís endavant.