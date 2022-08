La UE assoleix el seu objectiu: Ja hi ha un 80% de les reserves de gas

La Unió Europea ha aconseguit aquesta setmana omplir al 80% les reserves de gas, dos mesos abans de la data límit que s’havia fixat. Segons les darreres dades publicades aquest dimecres per Gas Infrastructure Europe (GIE), l’associació que representa el sector del gas davant les institucions europees, les reserves al conjunt dels estats membres van arribar al 80,17% aquest dilluns. D’aquesta manera, el bloc comunitari assoleix l’objectiu fixat el passat mes de juny, quan es va establir l’obligació de tenir les reserves de gas per sobre el 80% abans de l’1 de novembre per fer front a possibles talls de subministrament per part de Rússia.

Segons les dades de GIE, les instal·lacions al conjunt de la Unió Europea tenen emmagatzemats 890,5 TWh de gas, una xifra que equival aproximadament a la meitat del combustible que la UE compra anualment a Rússia.

Crisi energètica a la UE

Alemanya, França i Itàlia superen els límits fixats

Els tres països amb més capacitat d’emmagatzematge –Alemanya, França i Itàlia- superen els mínims fixats. En el cas d’Alemanya, les reserves es troben al 83,65%, concentrant així un 23% del total del gas (204,7 TWh). A continuació apareix Itàlia, amb unes reserves gairebé al 82% i una quota del 18% (158,5 TWh), mentre que les reserves a França arriben al 91,5%, amb 120,5 TWh (un 13,5% del total).

L’Estat espanyol, per sobre de la mitjana europea

En el cas de l’Estat, les reserves de gas segons l’última actualització es troben al 84,4%, per sobre la mitjana de la Unió Europea. En xifres absolutes, l’emmagatzematge a Espanya és de 29,7 TWh.

Malgrat que el conjunt de la UE supera el mínim del 80%, hi ha països que encara es troben per sota els nivells fixats el passat juny. És el cas d’estats com Letònia (55%), Bulgària (60,9%), Hongria (63,2%) o Àustria (66,1%).