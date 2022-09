La inflació es modera menys de l’esperat i continua per sobre del 10%

L’IPC es manté per sobre dels dos dígits a Catalunya després d’un agost de moderació lleugera. A Catalunya, el retrocés intermensual ha estat d’una dècima, si bé la xifra roman com la segona més elevada de la sèrie històrica, d’ençà que es van començar a disgregar les dades per autonomies l’any 2002. Si s’exclouen les rebaixes impositives especials sobre l’electricitat i les limitacions que s’han imposat a altres tributs, la inflació escalaria fins a l’11,2% a l’Estat, set dècimes per sobre de la taxa general.

Tot i que l’energia en totes les seves formes continua sent el principal combustible de l’espiral de preus, l’alimentació escala fins a nivells que no es veien des del 1994, amb una pujada interanual a l’Estat del 13,8%. Productes bàsics com les farines i els cereals tanquen el vuité mes de l’any amb increments de preu propers al 40%, així com la mantega, que s’ha disparat en un 31,8% en termes interanuals. També les carns s’han encarit des de l’estiu del 2021, en general per sobre dels dos dígits, mentre que els llegums i hortalisses fresques ho han fet en prop del 15%. Cap dels grups alimentaris registra retrocessos en el darrer informe.

L’energia no baixa

Tot i les rebaixes fiscals aplicades a la factura de la llum, especialment mitjançant l’IVA del gas, l’electricitat s’ha encarit en els darrers 12 mesos un 60,6%. Les bonificacions en els tributs ofertes pel govern central, però, han aconseguit amortir substancialment el cop: sense elles, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’increment seria del 75,3%, prop de 15 punts percentuals més.

Imatge d’una bombeta

Altres augments interanuals substancials han estat l’habitatge, que s’ha encarit un 24,8% en els darrers 12 mesos –impulsat també per la pujada de l’electricitat–; la calefacció o l’enllumenat públic o els olis i grasses.

Des del mes de juliol, els preus de l’electricitat han crescut un 15,9%, un augment intermensual que també ha patit, per exemple, el turisme, que tanca l’agost un 13,3% per sobre del mes anterior. També s’han encarit l’oci i la cultura, així com els hotels, l’habitatge o la roba; mentre que la gasolina i la resta de combustibles líquids han moderat els seus costos a una ràtio d’al voltant de l’11%.

La subjacent, com al 93

La inflació subjacent –la xifra que exclou els aliments no elaborats ni els productes energètics– ha registrat durant el mes d’agost un augment de tres dècimes, fins al 6,4%, el més elevat des de principis de 1993. El salt entre aquesta i la taxa general es queda, doncs, en el 4%. L’índex harmonitzat, per la seva banda, tanca en el 10,5%, un increment d’unes tres dècimes.