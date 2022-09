Giró: “Només amb el BCE no aturarem la inflació”

El conseller d’Economia i Hisenda del Govern, Jaume Giró, ha assegurat aquest dijous que la pujada de tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE) no serà suficient si la Comissió Europea no “ataca els preus del gas i el petroli” i que, per tant, només amb el BCE i l’encariment del preu dels diners Europa no aconseguirà revertir del tot la inflació, que l’agost passat es va situar al 9,1%. Tot i això, Giró ha assegurat en declaracions a la premsa que el més probable és que els tipus continuïn els pròxims mesos, tal com ja ha assegurat aquest migdia la presidenta del regulador europeu, Christine Lagarde. És per això que el conseller ha demanat a tota la ciutadania que estigui preparada per aquest fenomen.

En aquesta línia, Giró també ha recordat que la situació dels tipus a Europa encara està molt per sota que als Estats Units, on la Reserva Federal ja els ha situat en el 2,5%, és a dir el doble. A més, ja ha avisat que el BCE està “determinat” a contenir la inflació i així poder recuperar el poder adquisitiu dels ciutadans europeus perquè “la inflació és un fenomen pervers” que empobreix tota la societat, ha defensat Giró. És per això que Giró ha desitjat que, mentre seguim patint aquesta espiral de preus, el BCE segueixi molt actiu “amb la precisió d’un rellotger”.

Seu del Banc Central Europeu

Per contra, tot i defensar la pujada del preu dels diners, Giró ha alertat que no serà suficient si Europa vol reduir la inflació al 2% perquè, com ha apuntat el conseller, la situació a la zona euro és diferent de la dels Estats Units pel rol de la demanda en l’augment dels preus. Si bé la inflació nord-americana està disparada per un excés de demanda, els problemes europeus venen de l’oferta, en concret dels elevats preus de l’energia. En aquest sentit, Giró ha recordat que la pujada dels tipus, si bé necessària, és només una d’un paquet de mesures que també inclou el control dels costos de l’electricitat. Un excessiu refredament del consum, de fet, és un risc per al creixement dels països europeus. La pujada de tipus d’interès situa Europa “a prop de la recessió” –un escenari que contempla el mateix BCE en cas que la Unió no sigui capaç de trobar a altres mercats el gas que deixa d’arribar de Rússia–.

Els tipus catalans

El rol de Catalunya en la gestió de la inflació és, reconeix Giró, testimonial. “Una nació sense estat no pot solucionar la inflació”, explica el conseller, que trasllada als bancs centrals la responsabilitat de recuperar el control sobre l’economia. E conseller ha apuntat, però, que l’encariment del crèdit unit a la progressiva frenada de la compra d’actius per part de l’autoritat monetària de la Unió tensa els interessos del deute català, una partida que augmentarà en els pròxims mesos. El departament, però, ja fa mesos que renegocia el seu passiu per passar-lo a un format de tipus fix que freni els efectes de la mesura sobre els comptes de la Generalitat. Gràcies a això, celebra, durant el 2022 i el 2023 “la pujada de tipus serà poc rellevant per al deute català“.