La UE limitarà els beneficis de les elèctriques i el preu del gas importat

Els 27 països membre de la Unió Europea han arribat a un acord per limitar els beneficis de les empreses elèctriques, resoldre els problemes de les comercialitzadores i limitar el preu del gas que s’importi a la Unió Europea. Aquest últim punt pot ser el més problemàtic ja que el president rus, Vladímir Putin, ha advertit que no vendrà gas a cap país que limiti el preu d’aquest producte. L’encarregat d’anunciar l’acord ha estat el ministre d’Indústria i Comerç de la República Txeca, Jozef Síkela, que ostenta la presidència de la Unió Europea.

“Em complau anunciar-los que els ministres han estat d’acord a trobar una solució urgent i ferma per a pal·liar els elevats preus de l’energia“, ha començat la seva intervenció posterior a la reunió on s’ha arribat a l’acord. Síkela ha dit que el debat no ha estat fàcil, però la Unió Europea ha enviat un missatge “clar” sobre què fer per regular els preus de l’energia. “Ara sabem la via que volem adoptar: el nivell de preus de l’energia i electricitat en l’actualitat genera inflació i perjudica l’economia europea, afeblint la competitivitat i genera tensió social. Hi ha quatre àmbits que els Estats membres esperen que la Comissió Europea present mesures legislatives en els pròxims dies”, ha explicat.

Aquests quatre àmbits són limitar els ingressos dels productors d’electricitat amb baixos costos de producció, amb inversió solidària d’empreses de combustibles fòssils; una intervenció urgent per a limitar el preu del gas i mesures per a una coordinada reducció de la demanda d’electricitat. “Els ministres han demanat mesures també que ajudin a resoldre el problema de la liquiditat”, ha explicat abans de concloure la intervenció.

Missatge clar que no posi nerviós el mercat

El ministre d’Indústria i Comerç de la República Txeca ja havia posat l’accent a la importància d’aconseguir aquest acord en la roda de premsa prèvia a la reunió per decidir les mesures. “Els mercats esperen un missatge clar que els canvi i no els posi nerviosos”, ha dit. Abans de la trobada el ministre txec ja donava per fet que s’alinearien pel que fa a la “liquiditat”, és a dir, a les ajudes als Estats en aquesta crisi energètica que travessa la Unió Europea i que es farà notar especialment aquest hivern.