Reynés (Naturgy) demana “acabar amb l’especulació” al mercat del gas

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha demanat “acabar amb l’especulació” en el mercat del gas. El directiu de l’energètica espanyola reclama, en aquest sentit, que s’elimini el Title Transfer Facility (TTF) holandès com a referència per als preus gassístics. En la seva intervenció al VII Fòrum d’Energia organitzat pel mitjà El Economista, Reynés ha apressat els dirigents de la UE a “prendre decisions estructurals en una direcció diferent a la que ve sent habitual”. “Necessitem que el mercat del gas deixi de ser notícia pels preus i ho sigui per la competitivitat de les empreses”, ha asseverat.

Segons Reynés, la referència gassística holandesa és “el que està perjudicant la competitivitat de les indústries” amb augments “extraordinaris” en els preus del gas natural a Europa. El directiu, en aquest sentit, detecta disfuncions d’oferta i demanda, ja que els màxims històrics als que ha arribat el preu del combustible que marca el valor de l’electricitat a la Unió “no responen a un equilibri” de mercat.

La solució, segons el president de Naturgy, passa per establir un mercat de referència europeu per al gas que solucioni els problemes que causa el TTF sense caure en obrir la porta a l’especulació. “No podem sortir d’un índex de mercat per entrar en un no-índex o en un no-mercat” argumenta Reynés, tot emplaçant les autoritats europees a reunir-se i acordar noves línies energètiques. Un dels problemes que el dirigent de l’energètica troba en l’actual referència de preus és l’escalada que provoca la “congestió física de càrregues”, és a dir, la dificultat d’augmentar la importació de gas liquat a territori europeu. En aquest sentit, reclama que la futura referència continental exclogui aquesta variant de l’equació.

Les dificultats d’aterrar el GNL a Europa són una font d’especulació, segons Reynés / DPA

Europa, molts mercats

Les noves referències de mercat haurien de respondre a uns nous patrons de consum de gas europeus que s’escapen de les tendències internacionals. Reynés ha afirmat que Europa ha accelerat durant el present exercici el seu consum de gas en 55.000 milions de metres cúbics (bcm), una magnitud que en altres mercats internacionals s’ha quedat en els 25 bcm.

Les demandes del president de Naturgy passen per una referència que tingui en compte les necessitats de tots els territoris europeus. Si bé troba el projecte d’una política energètica comuna a la Unió “un objectiu molt lloable”, Reynés avisa que “en l’energia, tots som molt diferents”, tot subratllant les “particularitats” de cadascún dels mercats del continent.