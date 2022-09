Espanya va liderar la importació mundial de gas liquat rus durant l’estiu

Des que va començar la guerra a Ucraïna, les sancions a Rússia s’han multiplicat exponencialment. Una de les sancions més sonades ha estat intentar limitar al màxim la importació de productes energètics procedents del país dirigit per Vladímir Putin. En general, s’ha de dir que els Estats de la UE estan fent grans esforços per reduir aquestes importacions i apostar per energies més netes i deixar enrere la dependència energètica de Rússia.

Ara bé, tot i aquests esforços, aquest estiu ha destacat una dada i és que Espanya s’ha convertit en el líder mundial de les importacions de gas natural liquat procedents de Rússia durant els mesos de juliol i agost. Durant aquests mesos l’Estat s’ha gastat un total de 747 milions d’euros en la importació d’aquesta matèria energètica provinent de Rússia, segons es desprèn d’un informe elaborat pel Centre per a la Recerca sobre Aire i Energia Nets (CREA, per les seves sigles en anglès). En segon lloc, pel que fa a aquestes importacions trobem a França amb 600 milions d’euros de despesa, seguida de la Xina (527 milions) i Bèlgica (392 milions).

Tot i aquestes dades, cal apuntar que les importacions de gas natural liquat són les úniques en les quals destaca Espanya. En el cas del petroli, del carbó o del gas via gasoducte, el país no figura entre els 10 principals importadors. En aquest últim cas també s’ha de dir que Rússia i Espanya no estan connectats via gasoducte, per tant, és impossible figurar en les primeres posicions en aquest apartat.

Què ha ingressat Rússia des de l’inici de la guerra?

D’ençà que va començar la guerra, és a dir en els últims sis mesos el CREA calcula que Rússia ha ingressat un total de 158.000 milions d’euros gràcies a les seves exportacions d’energia. Aquesta enorme xifra d’ingressos es dona, principalment, per l’increment dels preus energètics, ja que el volum de vendes russes ha caigut respecte al mateix període de l’any passat. Del total de vendes, el CREA calcula que, com a mínim, uns 43.000 milions d’euros han anat directament a les arques públiques russes, una xifra significativament inferior al cost estimat de 100.000 milions d’euros que ja ha costat la guerra a Ucraïna.

El president de Rússia, Vladímir Putin / EP

Si mirem les exportacions russes, la UE ha estat destí de, com a mínim, el 54% una dada que equival a 85.000 milions d’euros. Per països, Alemanya se situa com el principal destí, amb 19.000 milions, seguida de Països Baixos (11.100 milions), Itàlia (8.600 milions), Polònia (7.400 milions), França (5.500 milions), Bulgària (5.200 milions) i Bèlgica (4.500 milions). Les importacions totals d’Espanya de tots els tipus de combustibles des que va començar la guerra són d’uns els 3.300 milions d’euros.

Per tipus de combustible, el petroli ha estat el principal producte d’exportació rus des que va començar la guerra, amb 76.000 milions d’euros, mentre que el gas natural es va situar en 35.000 milions; els derivats del cru, en 26.000 milions; el carbó; 13.000 milions; i el gas natural liquat, en 9.000 milions.