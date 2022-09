Brussel·les recaptarà 140.000 milions limitant beneficis a les elèctriques

La Comissió Europea preveu que les mesures per limitar els beneficis extraordinaris de les empreses elèctriques i l’impost als extraordinaris de les companyies fòssils permetin recaptar més de 140.000 milions d’euros. Així ho ha explicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, aquest dimecres durant el discurs de l’estat de la Unió, l’acte a l’Eurocambra que marca l’inici del curs polític. D’aquesta manera, doncs, la Unió Europea es compromet que fer els esforços necessaris per continuar pal·liant els efectes de la crisi energètica, entre ells intentar regular els beneficis de les elèctriques i reduir la dependència de Rússia.

En la seva intervenció, Von der Leyen ha remarcat que aquests diners han de ser “compartits i canalitzats als que més ho necessiten”. Així doncs, ha explicat que “Europa es posa al costat de les famílies més vulnerables”, i també ha volgut afegir que “hi ha gran interès per millorar a situació d’aquells ciutadans que no poden arribar a final de mes”. Per tal d’aconseguir aquesta estabilitat, Von der Leyen ha assegurat que cal tenir la mirada posada en les renovables i per això ha anunciat la creació d’un Banc Europeu de l’Hidrogen “per garantir l’adquisició” d’aquest combustible, que mobilitzarà 3.000 milions d’euros d’inversió.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / Europa Press

Pel que fa a la reforma del mercat elèctric en la qual ja treballa l’executiu europeu, Von der Leyen ha explicat que la revisió del sistema actual ha de ser “en profunditat” per permetre als consumidors beneficiar-se del baix cost de les energies renovables. En aquest sentit, ha apostat per “desacoblar el preu del gas de la factura de la llum”.

Un cop més, Europa al costat d’Ucraïna

No és cap secret que l’atac de Rússia a Ucraïna ha desestabilitzat el mercat energètic a causa de la dependència que té Europa del país. Tanmateix, no ha estat un impediment per la comissió per sancionar el govern rus i posicionar-se al costat d’Ucraïna des del primer moment. De fet, la presidenta de la comissió ha subratllat que el bloc comunitari mantindrà el suport al país i ha remarcat que les sancions a Rússia “són aquí per quedar-se”.

A més, també ha llançat un missatge d’esperança al país, ja que Von der Leyen ha relacionat directament la crisi energètica amb la invasió russa. “És una guerra contra la nostra energia, la nostra economia, els nostres valors i el nostre futur”, ha dit Von der Leyen, que ha defensat l’efectivitat de les sancions contra Rússia. “Aquest és el preu del camí de destrucció engegat per part de Rússia i Putin”, ha defensat.