Brussel·les envia una carta a Lesmes on coincideix que cal renovar el CGPJ

La vicepresidenta de la Comissió Europea Vera Jourová ha fet arribat una carta al president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, on li fa saber que coincideix amb el seu punt de vista que cal renovar el CGPJ amb urgència. Lesmes ho va dir en el discurs d’obertura de l’any judicial, on fins i tot va amenaçar amb dimitir si no es renova l’òrgan judicial. A la missiva, Jourová assenyala que és una “absoluta prioritat” i per tant molt “urgent” acabar amb la interinitat de l’òrgan perquè “la justícia espanyola recuperi la seva normalitat institucional”. “El correcte funcionament de les institucions de l’Estat, que és l’únic interès de la Comissió, no ha de formar part del debat polític i menys encara ser ostatge d’aquest debat”, continua la carta.

Segons la vicepresidenta de la Comissió Europea el “bloqueig perllongat” d’aquest òrgan judicial “afecta el correcte funcionament d’institucions estatals essencials” com ho és el poder judicial, i és “perjudicial per a l’estat de dret” a l’Estat espanyol. Segons Jourová “tots els actors, quan desenvolupen un paper constitucional, han de fer-ho amb un esperit de lleialtat mútua i cooperació sincera, tenint en compte únicament l’interès superior de l’Estat democràtic i dels ciutadans”.

Europa reclama una reforma en la manera d’escollir els membres del CGPJ

Per això el “desbloqueig de la situació” i la “consegüent recuperació de la necessària normalitat institucional, hauria d’obrir el camí a abordar a continuació altres qüestions”. Aquestes altres qüestions són, segons la missiva, la reforma del sistema d’elecció dels membres del CGPJ. A la carta la vicepresidenta remarca que la Comissió considera necessària aquesta reforma.

El president del CGPJ va advertir en el seu discurs d’inauguració de l’any judicial que o es renovava aquest òrgan o fins i tot es plantejava dimitir. A banda d’això també va avisar que els jutges combatrien la desjudicialització del procés.