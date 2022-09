Aragonès diu que les amenaces de Lesmes “esperonen” a seguir amb el diàleg

El president del Govern, Pere Aragonès, ha criticat durament la cúpula judicial espanyola per ser “al·lèrgica a la democràcia” i estar “copada per sectors ultraconservadors”. Durant la visita a la Bisbal d’Empordà per analitzar els desperfectes causats per les pedregades de la setmana passada Aragonès ha recordat que el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, té “el càrrec caducat” però tot i així l’Estat el manté per una “anomalia denunciada per Europa”. El que ha provocat la reacció d’Aragonès ha estat les crítiques de Lesmes a la desjudicialització del procés. Pel president aquest discurs mostra que la cúpula judicial està plena del “sector ultraconservador” i és “al·lèrgica a la democràcia” perquè no vol resoldre el conflicte per la via dialogada.

Aragonès ha insistit que Lesmes no hauria d’estar al capdavant del CGPJ perquè el seu càrrec està “caducat” i és una “anomalia judicial” que segueixi al capdavant d’aquest òrgan. El president ha insistit a assenyalar que la Comissió Europea ja ha denunciat aquesta situació i per això encara veu més greu les declaracions que fa Lesmes sobre el procés.

El discurs de Lesmes “esperona” a continuar amb el diàleg

Segons Aragonès el discurs que va fer Lesmes en contra de la desjudicialització del conflicte “esperona” el Govern a continuar amb l’estratègia de diàleg i negociació amb l’Estat espanyol. “A cada dificultat, a cada resistència i a cada crítica que es faci des del sector ultraconservador fa refermar-nos en aquesta aposta”, ha dit.

Després ha insistit a defensar la negociació del referèndum i l’amnistia amb l’Estat “amb tota determinació i amb la màxima celeritat”, malgrat que ahir va prioritzar la desjudicialització al referèndum d’autodeterminació. El president ha rebutjat posar un calendari a la taula de diàleg, malgrat que ha dit que tothom vol “que la solució arribi com més aviat millor”.