Aragonès creu que la manifestació de l’ANC va contra la feina del seu Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat l’ANC d’organitzar la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre de forma crítica i contra la feina que fa el seu executiu. El president, en una entrevista a Els matins, de TV3, ha dit que participarà en els els actes de la Diada que siguin “plurals, oberts i diversos”. Amb això, ha fet una crida a la població a mobilitzar-se, però creu que la manifestació de l’ANC ha deixat de ser “transversal”.

“Hem estat capaços d’avançar quan hem treballat en positiu i per sumar més gent”, ha reflexionat Pere Aragonès. Tot i això, no demanarà que l’entitat canviï l’enfocament de la manifestació, però creu que hauria d’anar contra les institucions de l’Estat espanyol. Preguntat per la participació dels consellers de Junts per Catalunya a la manifestació de l’ANC, Aragonès ha dit que tots els membres del seu executiu són lliures de participar en els actes que considerin. “És natural que un partit hi vagi i l’altre, no, perquè som diferents”, explica el president.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Aposta per la negociació amb l’Estat

En referència a la taula de diàleg, ha dit que la seva aposta és la negociació amb l’Estat, amb l’objectiu final de l’amnistia i l’autodeterminació. “Hi ha hagut tres avenços, en aquest sentit: la metodologia, la situació del català i la desjudicialització”, explica el president, que considera que la negociació ha d’anar per fases. “Ara estem en la de la desjudicialització, perquè cal posar les bases perquè els exiliats tornin a Catalunya”, ha dit.

Per això, ha demanat al govern espanyol reformes legislatives, “tal com demana el dictamen de l’ONU”, i ha anunciat que es faran abans del 31 de desembre, ja que el 2023 són anys d’eleccions al Congrés. Aragonès creu que la gran majoria d’independentistes i no independentistes estan a favor del dret a l’Autodeterminació de Catalunya i ha inclòs els votants dels Comuns i del PSC com a favorables al referèndum. Per això, ha anunciat que farà una proposta àmplia en aquest sentit en el debat de política general, ja que “s’ha de pactar entre tots”.

Vol pactar els pressupostos amb la CUP i els Comuns

Pel que fa als pressupostos, diu que el seus socis preferibles són els Comuns i la CUP, però en cap moment ha descartat el PSC, malgrat que admet que tenen models de país “molt diferents”. Amb això, descarta eliminar l’impost de successions i ha anunciat que incrementarà fins a un 25% del pressupost de Salut per a l’Atenció Primària. A més, s’ha marcat com a objectiu la gratuïtat dels 0-3 anys de les escoles bressol de cara a aquesta legislatura.