Aragonès sí que participarà en l’acte d’Òmnium de la Diada

El president del Govern, Pere Aragonès, sí que anirà a l’acte independentista que Òmnium Cultural organitza per la Diada. Així ho ha avançat ‘Nació Digital’ i ho ha confirmat l’ACN. A l’acte d’Òmnium està previst que hi hagi representants de totes les formacions independentistes. El cap de la Generalitat va decidir, en canvi, que no anirà a la manifestació de la Diada de l’ANC perquè “és contra els partits i no contra l’Estat”. Aragonès va afirmar que per la Diada participaria d’aquells actes “on es puguin defensar les idees en positiu, de forma integradora i plural”. Hi serà a l’ofrena al monument a Rafael Casanova a Barcelona i a la tomba, a Sant Boi de Llobregat, a l’acte d’Òmnium, a un acte d’ERC i a l’acte institucional de la Diada.

Manifestació de l’ANC

ERC demana un replantejament a l’ANC

“També la llibertat del nostre país, defensant-ho des de la diversitat que hi ha però fent pinya”, va dir Aragonès dilluns durant un acte a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). ERC va adreçar-se dilluns a l’entitat presidida per Dolors Feliu per dir que encara té temps de “replantejar” la mobilització per fer-la “inclusiva i transversal”.

D’altra banda, Junts sí que ha decidit anar a la manifestació de l’ANC de la Diada i a tots els seus actes. Així ho van anunciar els consellers de la Generalitat, justament quan Aragonès va anunciar que no hi participaria. A més, l’expresident Torra ha fet una clara crida a la mobilització, mentre que l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias va afirmar ahir que entén l’absència del president durant la manifestació. Tot i que Aragonès no hi participarà, sí que hi haurà representants d’Esquerra Republicana com a membres del partit.

recorregut simbòlic

La manifestació independentista de la Diada de l’11 de Setembre començarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona i s’acabarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on hi ha l’estació de França. Així ho va anunciar la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu. Durant el recorregut, els manifestants passaran per Colom i Capitania, com a simbolisme de la “repressió espanyola”. Al final del trajecte hi haurà parlaments i actuacions dels diferents membres organitzadors.