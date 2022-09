Trias entén que Aragonès no vagi a la manifestació de la Diada de l’ANC

L’exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha dit que entén que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi decidit no assistir a la mobilització convocada per l’ANC en motiu de la Diada. “El president és una figura que no és per anar a manifestacions. En ocasions excepcionals pot anar-hi, però a mi em molesta que en aquestes manifestacions els polítics vulguin ser tots a la primera fila”, ha valorat en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’. D’altra banda, Trias ha parlat de les tensions entre ERC i Junts i ha remarcat que seria “un error” que Junts per Catalunya sortís del Govern.

L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en el seu últim ple, el 3 de maig del 2019. (ACN)

Trias creu que Junts no pot estar tot el dia criticant el Govern

En aquesta línia s’ha referit a l’auditoria que Junts ha encarregat sobre el compliment del pacte de govern i ha dit que cal que s’utilitzi per “ajudar que les coses vagin bé” i no “per criticar”. “No pots estar tot el dia criticant si ets al Govern”, ha insistit l’exalcalde, que considera que el secretari general del partit, Jordi Turull, “té molt clar” que l’auditoria ha de servir “perquè les coses vagin bé”.

Es refereix a l’actitud de l’ANC com a molt crítica

Trias també s’ha referit a l’actitud de l’ANC i part de la societat civil envers el Govern, que ha qualificat de “molt crítica”, i els ha retret que “després qui va a la presó són els polítics”, tot i que després ho ha matisat i ha afegit que “no només” ells. En qualsevol cas, l’exalcalde ha dit que el problema de Catalunya “no és només la independència, sinó també el grau de dependència”. “No es pot suportar la dependència que tenim, la societat civil s’ha de revoltar contra això”, ha suggerit.