Aragonès no participarà a la manifestació de la Diada de l’ANC

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, no participarà a la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre organitzada per l‘ANC i Òmnium. Segons fonts de la presidència consultades pel Món, el president no assistirà a l’acte reivindicatiu perquè és “una manifestació contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’estat espanyol”. Així mateix, creu que no seria coherent, ja que “aprofundeix les divergències en l’independentisme”.

Tot i això, sí que participarà a la resta dels actes de la Diada, com són l’ofrena a Rafael Casanova a Barcelona i la posterior a Sant Boi, seguit de diversos actes organitzats per diverses entitats, i acabant a l’acte institucional de la Diada a Montjuïc.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el vicepresident Jordi Pesarrodona i el membre de la junta d’Òmnium Cultural Jordi Arcarons mostren la samarreta de la manifestació de la Diada 2022 / ACN

La manifestació independentista de la Diada de l’11 de Setembre començarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona i s’acabarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on hi ha l’estació de França. Així ho va anunciar la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu. Durant el recorregut, els manifestants passaran per Colom i Capitania, com a simbolisme de la “repressió espanyola”. Al final del trajecte hi haurà parlaments i actuacions dels diferents membres organitzadors.

Una diada contra els partits polítics

El lema que encapçalarà la gran manifestació organitzada per l’ANC serà: ’11S: Tornem per vèncer. Independència’, amb l’objectiu de deixar clar que no esperen “res de ningú, sinó que confien només en la població catalana”.

“Farem que la independència torni a estar al centre del debat públic, i això ho ha de fer la gent”, va afirmar presidenta Dolors Feliu en l’acte de la presentació. En aquest sentit, creuen que “només la gent pot fer que hi hagi aquest canvi”. “No podem confiar en els partits”, exclama Feliu, qui ha volgut deixar clar que la Diada ja no és una festa.

Jordi Turull hi assistirà

En canvi, qui hi participarà serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, qui va afirmar aquest dimecres que “no van a la Diada a escoltar coses boniques”, i sap que rebrà moltes crítiques. Durant els últims anys, els presidents de la Generalitat han assistit a les Diades, des que l’any 2016 hi va assistir el president Artur Mas per primer cop en ple auge del Procès.