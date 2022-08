Aragonès vol trobar la solució al conflicte amb l’Estat a la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat des de París (França) que la solució al conflicte entre Catalunya i l’Estat ha de sortir de la taula de diàleg i la negociació amb Espanya, i no de cap intervenció de les institucions europees. D’aquesta manera, Aragonès ha reafirmat la convicció que té ERC de què la taula de diàleg portarà a les conclusions adients per continuar treballant en el futur de Catalunya. Així ho ha explicat durant una taula rodona sobre moviments autonomistes i independentistes organitzada per la patronal francesa més important, la MEDEF.

Aragonès, que al matí demanava ajuda a Junts per treure solucions concretes pel conflicte amb l’Estat, ha reivindicat el “federalisme europeu”. Així mateix, ha afegit que “somia” que Catalunya pugui formar part d’uns “Estats Units d’Europa”, com a país membre de ple dret. En aquest sentit, el cap del Govern ha subratllat que l’independentisme català és “profundament europeista”, durant les seves intervencions des de l’Hipòdrom de Longchamp. Tot i això, ha reconegut que no és Europa l’encarregada de solucionar el problema polític entre Catalunya i l’estat espanyol, sinó que ha de ser un acord al qual s’arribi de en un to negociador i “des de la taula de diàleg”, ha reiterat el president de la Generalitat.

El president del Govern, Pere Aragonès, participa a París al debat ‘Autonome ou indépendant’, amb l’exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve, el president de Còrsega, Gilles Simeoni, i la vicepresidenta de Guadalupe, Marie-Luce Penchard / ACN

Una convocatòria independentista

A la taula rodona també hi han participat l’exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve; el president de Còrsega, Gilles Simeoni; i la vicepresidenta de Guadalupe, Marie-Luce Penchard. També hi havia d’assistir el ministre de l’Interior de França, Gérald Darmain, però l’organització ha informat de la seva absència per un “assumpte privat”. D’aquesta manera, s’ha volgut convidar a Aragonès per donar les perspectives de l’independentisme català i la situació actual amb l’estat espanyol, de què Aragonès ha assegurat que “no es perd l’esperança” i “es trobarà la solució”. A més també ha declarat que espera que “Catalunya pugui formar part d’Europa com a estat”.