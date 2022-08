Aragonès vol anar més enllà de l’independentisme per l’autodeterminació

El president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, formularà una proposta “molt més àmplia” per l’autodeterminació, més enllà de l’independentisme, durant el debat de política general al Parlament d’enguany. En una entrevista a l’ACN, Aragonès afirma que “és l’hora d’una proposta inclusiva de solució del conflicte polític i que permeti que a la ciutadania de Catalunya se la tracti com a major d’edat”.

Aragonès ha assegurat que treballarà per una iniciativa “àmplia” i “inclusiva”, al mateix moment en què el Govern està “obrint la carpeta antirepressiva” amb l’Estat espanyol. “Soc molt perseverant, i seguiré amb una via àmplia que inclogui aquelles persones que creuen que els conflictes polítics es resolen deliberant, escoltant i prenent decisions a les urnes”.

D’altra banda, el cap del Govern presentarà en aquest debat d’inici de curs propostes “concretes” davant un context que considera “crític” pel “patiment que estan tenint cada vegada més famílies per arribar a final de mes”. Aquestes iniciatives s’han de concretar amb els comptes del 2023, amb el qual l’executiu aspira a impulsar les transformacions que es va marcar a l’inici de la legislatura: verda, social, feminista i de compromís democràtic.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Descarta el PSC, com a soci pels pressupostos

Abans de vacances, el conseller d’Economia, Jaume Giró, ja va concloure la primera ronda de contactes per a elaborar el pressupost de l’any que ve. El president creu que haurien de tirar endavant amb qui sigui més “coherent amb el projecte i els compromisos amb la ciutadania”. Aragonès recorda que el Govern no té majoria parlamentària, i que “l’àmbit natural de treball” és amb la CUP, amb qui van arribar a un acord d’investidura, i amb En Comú Podem, que és qui va acabar facilitant que els pressupostos del 2022 tiressin endavant.

Sobre la possibilitat de pactar amb el PSC, afirma que hi ha altres “models de societat i de país que no són els nostres, i seria molt difícil arribar a un acord”. Considera que no tindria cap mena de sentit anar a buscar el suport de la formació de Salvador Illa, ja que tenen sobre la taula altres partits que permetrien un pressupost “més coherent i d’acord amb els compromisos de legislatura i investidura”. De fet, Salvador Illa va estendre la mà al Govern per tal de negociar els pressupostos i emulant la fórmula de la llei del català. “Volem la formula més àmplia possible”, deia ahir el cap de l’oposició a Catalunya Ràdio.

La voluntat és que els comptes puguin entrar en vigor l’1 de gener del 2023, i el cap del Govern no preveu “cap retallada”. “Seran uns pressupostos expansius”, s’ha compromès.

Considera que la taula de partits no serviria per a res

Salvador Illa, també va reclamar ahir una taula de partits, en la línia del que va fer l’expresident Torra, però Aragonès opina que no és necessari. “Proposen temes com el suport al Mobile World Congress, un Pacte Nacional per la Indústria o com gestionem els fons europeus; i tots aquests àmbits ja tenen espais on hi participen institucions i forces polítiques”, ha justificat. “Muntar una taula de partits a Catalunya sense parlar del conflicte polític no serviria per a res, desvirtuaria la mateixa idea de diàleg i negociació”, ha continuat.

A més, Aragonès ha acusat els socialistes de “no tenir una proposta política” per a la relació entre Catalunya i Espanya: “Com que no en tenen, volen que el diàleg i la negociació vagi d’altres coses”. “No ens diuen si els queda bé la situació actual, si el que volen és una reforma constitucional, una reforma de l’Estatut…”, ha considerat. I els ha instat a plantejar “una agenda” en aquest sentit.