El món polític diu adéu a Espar i Ticó: d’Aragonès a Borràs i Puigdemont

Diversos dirigents del món polític i cultural han dit adéu a l’activista catalanista Josep Espar i Ticó, que ha mort aquesta matinada als 94 anys. Una d’aquestes figures ha estat el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha destacat el compromís de d’Espar pel país. “Ens deixa un home compromès amb la llengua, la cultura i la nació catalanes, que va fer de l’estima per Catalunya la seva raó de viure. Descansi en pau”, ha dit el president al seu compte de Twitter.

Borràs recorda la seva memòria per la Guerra Civil

La presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, també ha volgut destacar la memòria d’Espar i Ticó pel que fa a la guerra civil, en la qual l’activista va perdre el seu pare a mans del franquisme. “Sempre em va impressionar d’Espar Ticó, la lucidesa sobre la Guerra civil: “la visió històrica que en teníem estava deformada completament,més que civil, va ser una guerra contra Catalunya”. I la sinceritat de reconèixer que no havia pogut perdonar els assassins del seu pare. DEP”, deia la presidenta del Parlament.

Puigdemont destaca la importància de la seva generació

El president a l’exili, Carles Puigdemont, també ha destacat la figura de Josep Espar, afirmant que la seva generació va fer camins “intransitables” i ha destacat que el país li deu molt. “L’Espar i la seva generació van fressar camins que semblaven intransitables, en condicions molt adverses i sense mitjans ni institucions. No n’eren molts però van ser suficients per revertir la desfeta que auguraven els vencedors. Un homenot, a qui devem molt. Descansi en pau”, deia Puigdemont al seu compte de Twitter.

Altres dirigents com els exconsellers Josep Rull o Joaquim Forn també han volgut dir adéu a Espar i Ticó, així com el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, qui s’ha mostrat “molt colpit” i ha recordat el seu patriotisme. “Un gran referent”, deia Turull, en la línia també del seu partit, Junts per Catalunya, qui ha fet un tuit recordant la seva figura. “Ens deixa una persona generosa, valenta i compromesa amb la llibertat de Catalunya”, han dit des de Junts.

Josep Espar Tic?, en un moment del seu discurs a la UCE/J.M. Muntaner

La consellera de cultura, Natàlia Grriga, també ha volgut acomiadar Espar i Ticó, recordant que se li va atorgar la Creu de Sant Jordi per la seva “defensa de la cultura catalana i de la llengua catalana”. A més, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, també ha volgut reivindicar la figura de Josep Espar i el seu activisme, així com el dirigent de Junts i exconseller Ramon Tremosa i l’alcalde d’Igualada i dirigent del PDeCAT, Marc Castells. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, també s’ha dirigit en aquesta línia, recordant la seva lluita “incansable” pels drets i la llibertat de Catalunya.