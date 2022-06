Forn fa un balanç polític negatiu dels indults

L’exconseller Joaquim Forn creu que els indults “podien ser una solució” per als presos, però fa un balanç polític negatiu de la mesura de gràcia del govern espanyol. “Des del punt de vista polític els avenços són zero”, diu en una entrevista al diari ‘Ara‘ publicada aquest diumenge. Forn no només aposta per “replantejar” la relació amb el PSOE i Podem, sinó també “l’estratègia” de l’independentisme per assolir els seus objectius. “No som aquí per negociar per negociar, som aquí perquè darrere hi ha un conflicte polític”, afirma sobre la taula de diàleg. Amb tot, Forn admet que ara “no hi ha la flama que hi havia des de l’any 2012 fins al 2017” i considera que els partits independentistes “han tocat fons”.

Els presos de Lledoners un cop alliberats, cantant els Segadors després de l’acte al costat de Lledoners / Jordi Borràs

“S’ha de traçar una nova ruta”, defensa l’exconseller, tot recordant que “la gent hi és” i que “demana als partits que es deixin de tanta picabaralla i tornin a pensar en el país”. Aquestes declaracions les fa un dia després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi afirmat que el govern de Pedro Sánchez està feble i ha demanat a ERC “sacsejar-lo i no apuntalar-lo”, com creu que estan fent els republicans. “Aquest govern és feble. Lluny d’apuntalar-lo, el que has de fer és que es moguin. Sacsejar-lo i no apuntalar-lo”, ha sostingut en una entrevista amb Europa Press. ERC però continua apostant pel diàleg com defensa la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una entrevista amb EL MÓN.

Turull ha defensat la necessitat de sacsejar el govern espanyol “per veure si reaccionen” i treballen per resoldre el conflicte català, perquè ha avisat que, si l’independentisme recolza l’Executiu de Sánchez, no farà res. Per ell, si el Govern té la certesa que, encara que estigui en una situació de feblesa, l’independentisme li garantirà l’estabilitat parlamentària, no reaccionarà davant de la situació a Catalunya: “Si poden optar per la via fàcil, no optaran per la via complicada”.