La CUP no s’empassa la fórmula de Turull per la independència 

La cap de llista de la CUP de les darreres eleccions del Parlament, Dolors Sabater, ha posat en dubte la idea de “recomençar” amb què el secretari General de Junts, Jordi Turull, va plantejar l’estratègia de l’independentisme. La diputada cupaire no acaba de veure clar que sigui “compatible” formar part d’un Govern que estabilitza amb l’Estat i la “mentalitat de conflicte” que Turull va defensar per encarar la nova etapa independentista en la seva conferència d’aquest dimecres a la 54ena edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, El Conflent.

De fet, Sabater ha contestat Turull des de la mateixa Universitat, en el mateix curs de Ciència Política que coordina el professor Joaquim Colominas. La cupaire ha admès que s’ha “comprovat” que no hi havia res preparat perquè “no estaven previstos les passes següents per l’endemà de l’1-O. “Un cop passat el dol i la convalecència de cinc anys ja no es pot esperar més”, ha alertat Sabater. En aquest sentit, ha emfatitzat que si bé cal trobar una estratègia conjunta o compartida, “en cap cas, aquesta estratègia passa per establitzar l’Estat”. “És evident que el dret d’autodeterminació ha de tirar endavant”, ha reblat després de subratllar que dubta que Espanya faci com va fer el Regne Unit amb Escòcia.

Dolors Sabater, de la CUP / ACN

“Recomençar” contra Jocs Olímpics

La cap de files de la CUP ha estat especialment àcida amb la proposta de Turull. Si bé entèn que té raó en el benentès que “es va obviar que hi hauria una resposta per part de l’Estat al referèndum com un Estat autoritari. Però també interpreta que aquesta “mentalitat de conflicte” i el “recomençar” topa amb propostes com l’ampliació de l’Aeroport, els Jocs Olímpics d’Hivern, quatre mil represaliats i una “negativa a escoltar les demandes de l’1-O”. “No es pot fer veure que no passa res”, ha retret Sabater.

“Des del seu espai polític, el de Junts per Catalunya, que diuen ‘recomençar’ s’ha de traduir que el dia a dia entre Govern català i l’executiu espanyol, no es pot obviar aquest conflicte, sinó que s’ha d’evidenciar”, assenyala Sabater. En aquest marc d’incredulitat, tot i defensar que cal buscar espais amb la societat civil per redefinir l’estratègia, Sabater insisteix que el “Govern espanyol tendeix a través de gestos a diluir el conflicte, quan hi és i és viu”.

Sense exigir la qüestió de confiança

Per altra banda, Sabater ha contestat al president Pere Aragonès que descarta una “qüestió de confiança” perquè la CUP ha incomplert el pacte. A manca, de la valoració oficial de la direcció cupaire, Sabater considera que tant el Govern com el President van “adquirir uns compromisos que no s’han complert que deslegitimen l’actual funcionament del Govern, és el mateix govern que deslegitima els acords”. De tota manera, Sabater ha recordat que l’acord d’investidura recollia aquesta qüestió de confiança.