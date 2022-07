La CUP, contra la UE: “Apostem per la sobirania i l’autodeterminació”

La portaveu de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ha reivindicat l’aposta de la CUP contra la Unió Europea per “deixar de ser un satèl·lit de Brusel·les” i apostar per la sobirania i l’autodeterminació. Ho ha fet en el debat de política general que s’esà duent a terme aquesta setmana al Congrés dels Diputats. Vehí creu que el projecte independentista té més sentit que mai ja que aposta per aquest binomi que reclama. “Volem legislar la nostra gent”, ha reafirmat la cupaire.

Vehí critica el discurs de Pedro Sánchez

La portaveu de la CUP ha criticat també el discurs del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja que, a parer seu, li “falten elements en el seu discurs”. Ha posat d’exemple en el fet que la benzina ja estava cara abans de la guerra a Ucraïna i ho ha atribuït a un “mercat especulatiu i a un model insostenible”. En aquests sentit, per fer front a la inflació desbocada, Vehí ha demanat que regularitzi les grans empreses energètiques i a la gent sense papers. “Hem d’apostar pel decreixement”, ha afirmat la portaveu anticapitalista.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Jordi Borràs

Madrid, “aspiradora de recursos”

Alhora, ha titllat a Madrid “d’aspiradora de recursos” i ha exemplificat el centralisme del govern espanyol en l’anunci del president espanyol que va fer ahir sobre la inversió que farà en habitatge públic exclusivament a la capital espanyola. “A l’Estat espanyol no li falten habitatges, sinó que les grans empreses alliberin habitatges buits”, ha afirmat Vehí.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost a la Cupaire afirmant que les sobiranies nacionals tenen unes “limitacions” i ha posat d’exemple la guerra a Ucraïna i a pandèmia de la covid. “Les exportacions són molt importants”, ha afirmat el cap de l’executiu, qui creu que parlar de sobirania nacional és “d’un altre segle”. Pel que fa a la crítica sobre l’habitatge, Sánchez ha dit que el seu executiu està promovent que els grans tenidors apostin per l’habitatge social. En referència a la crítica de VEHÍ sobre les empreses energètiques, Sánchez ha reivindicat les seves mesures com les bonificacions o la disminució de l’IVA de la llum.