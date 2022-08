Aragonès demana ajuda a Junts per resoldre el conflicte amb l’Estat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als consellers del Govern que són membres de Junts que facin “propostes concretes” sobre “la resolució del conflicte polític amb l’Estat espanyol”. D’aquesta manera, Aragonès s’ha dirigit als consellers de la formació política després que Junts anunciés els resultats de l’auditoria que ha fet al compliment del pacte per governar amb els republicans i hagi suspès l’avenç en l’eix nacional. “No podem seguir aixi”, va advertir el secretari general de la formació, Jordi Turull.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja ha explicat que Aragonès s’ha dirigit als consellers de Junts per demanar-los ajuda en la resolussió del conflicte amb l’Estat. La portaveu ha informat que el propi Aragonès ha posat sobre la taula de la reunió del Consell Executiu l’auditoria de Junts “i ha traslladat al conjunt dels membres del Govern que està disposat a escoltar totes les propostes, també en aquest àmbit”, tant a la reunió ordinària de l’executiu com els espais de coordinació entre els dos socis a la Generalitat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Els pressupostos del 2023

Durant la intervenció de Plaja també s’ha posat sobre la taula l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023. D’aquesta manera, la portaveu ha reclamat que aquesta aposta s’hauria d’aprovar “dins del termini” i, de fet, és una de les prioritats del Govern. “És un dels reptes fixats per l’executiu i una necessitat imperiosa en l’actual context, tant econòmic com global”, ha indicat. El Govern vol iniciar l’any vinent amb uns comptes aprovats i per això ha assegurat que “el curs polític que avui engega vindrà marcat segur per l’elaboració d’aquests pressupostos”. Aquesta necessitat se suma a la voluntat de la Generalitat d’intentar arribar a acords amb el govern espanyol, i ara més que mai, demana l’ajuda de Junts per intentar arribar a les conclusions adients per Catalunya.