Aragonès debatrà sobre la independència amb un ministre del govern francès

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatjarà a París (França) per a participar en la trobada anual d’inici del curs econòmic i polític organitzat per la patronal francesa Medef, ha informat l’Executiu català en un comunicat aquest dimecres.

Aragonès participarà en la taula rodona ‘Autònom o independent. Però europeus abans de res!’ en la qual també participarà el ministre d’Interior francès, Gérald Darmanin; el exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve; el president de Còrsega, Gilles Simeoni; la vicepresidenta de la regió de Guadalupe, Marie-Luce Penchard.

Parlaran sobre el futur dels moviments independentistes

El debat estarà moderat per la periodista Saveria Rojek i tractarà sobre el futur dels moviments polítics autonomistes i independentistes com el català, el cors o el d’Irlanda del Nord en el marc europeu.

Aquesta trobada anual, conegut com ‘El retrobament d’emprenedors de França’, és una cita que congrega a més de 8.000 persones de l’àmbit empresarial, acadèmic, social i polític, i la temàtica d’enguany girarà entorn del paper que pot jugar Europa en el món en el context actual.

Membres del govern francès

Entre els participants hi haurà membres del govern francès, com la primera ministra francesa, Élisabeth Born; la d’Europa i Afers exteriors, Catherine Colonna, i la de Transició Energètica, Agnès Pannier-Runacher, així com presidents regionals, diplomàtics, acadèmics, i directors d’empreses com Carrefour, L’Óreal, Orange, EDF o Siemens France.

De fet, ahir el president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va anunciar que formularia una proposta “molt més àmplia” per l’autodeterminació, més enllà de l’independentisme, durant el debat de política general al Parlament d’enguany. En una entrevista a l’ACN, Aragonès afirmava que “és l’hora d’una proposta inclusiva de solució del conflicte polític i que permeti que a la ciutadania de Catalunya se la tracti com a major d’edat”.