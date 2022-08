Aragonès, sobre el dictamen de l’ONU: “És una victòria moral i política”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionat des de Ginebra al dictamen de l’ONU que s’ha conegut aquest dimecres sobre els presos polítics. “És clarament una victòria moral i política davant d’una repressió portada a terme per l’estat espanyol, que va afectar especialment dirigents polítics escollits per la ciutadania”, ha celebrat el president, que creu que aquesta decisió “reforça i dona arguments” a l’independentisme per “avançar cap a l’amnistia” i “acompanyar la defensa d’un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya”.

Aragonès també ha assenyalat que “ara la pilota està a la teulada de les institucions de l’estat espanyol”, que ha de canviar les seves polítiques i “acabar d’una vegada per totes amb la repressió”. El president ha aprofitat per posar de relleu que “les Nacions Unides han estat clares i s’han vulnerat els drets dels diputats”, que considera que són “drets polítics dels ciutadans de Catalunya”. Totes aquestes declaracions les ha fet a Ginebra, on està de viatge oficial per trobar-se amb responsables del sector de la Salut Mental de l’OMS. Amb ells ha tractat els drets de les persones amb problemes d’aquesta mena i els ha explicat el Pacte Nacional per la Salut Mental.

Viatge oficial a Ginebra

Aragonès ha explicat que intensificaran la col·laboració amb l’OMS i ha celebrat comptar amb el seu “suport i acompanyament” en aquesta lluita per la salut mental. Després de la visita a l’OMS, Aragonès ha anat al Parlament cantonal, on s’ha trobat amb el president Jean-Luc Forni. En aquesta trobada, ha dit, han compartit les línies polítiques de cada executiu, com la lluita contra el canvi climàtic o la millora del benestar de la ciutadania. Aragonès ha agraït a Forni la seva “hospitalitat” i “voluntat de col·laborar en el futur”.

Aragonès i Forni en la visita oficial / Govern

Per últim, el president ha visitat l’exposició fotogràfica “Arrels. Les Catalanes i Suïssa, 1950 ? 2022”, que repassa la història de la migració de les dones catalanes a Suïssa des de mitjans del segle XX fins avui. Aquesta exposició l’ha organitzat la Delegació del Govern a Suïssa amb el suport de l’Ajuntament de Ginebra.