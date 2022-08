L’OMS, preocupada per un nou brot d’ebola a l’Àfrica

L’Organització Mundial de la Salut ha avisat d’un nou brot d’ebola a Kivu Nord, una regió de l’est del Congo. Aquest brot pot amenaçar la seguretat del continent i posteriorment d’Europa, com ja es va veure el 2014, quan un cas d’ebola casi li costa la vida a Teresa Romero Ramos, una infermera del municipi gallec de Becerreá. L’OMS ha confirmat els pitjors pronòstics per al cas que es va localitzar la setmana passada i que es va catalogar com a sospitós. Finalment s’ha confirmat que es tracta d’ebola, el que preocupa les autoritats sanitàries del país i l’OMS.

Aquest cas que ja s’ha localitzat i confirmat com a ebola és el d’una dona de només 46 anys que va acabar morint el passat 15 d’agost a Beni. Inicialment se la va atendre per altres malalties, però va acabar presentant símptomes compatibles amb el vierus de l’ebola i finalment se li va confirmar aquesta malaltia altament letal. Després de la seva mort se li van fer anàlisis de sang que van confirmar la presència del virus i les anàlisis genètiques que es van encarregar després van vincular el seu cas amb el brot d’ebola més gran que hi ha hagut a la República Democràtica del Congo, que entre 2018 i 2020 va causar més de 2.200 morts.

Els rebrots d’ebola, cada vegada més freqüents

La responsable de l’OMS per a Àfrica, Matshidiso Moeti, ha avisat que és “preocupant” que es produeixin rebrots així “cada vegada amb més freqüència”. Tot i així, ha assegurat que té fe en què l’experiència de les autoritats i comunitats amb altres brots servirà per contenir “ràpidament” aquest nou brot de la malaltia, per desgràcia habitual a l’Àfrica.

Per ara ja hi ha 160 contactes estrets d’aquesta pacient zero i les autoritats sanitàries estan pendents que les primeres 200 dosis de la vacuna contra l’ebola arribin a Beni aquesta setmana.