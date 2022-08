Aragonès diu a França que vol una Catalunya independent en uns estats units d’Europa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest dimarts París per participar a una taul de debat titulada ‘Autònoms o independents, però europeus primer de tot’. En aquest marc, convidat per la federació patronal MEDEF, la més gran de França, Aragonès ha assegurat que el model del Govern és “el d’una Catalunya independent en el marc d’uns estats units d’Europa“. “Creiem que en un món com el d’ara la cooperació entre estats és fonamental i entre estats d’Europa és bàsica i el poble català hi vol tenir directament la seva veu”, ha assenyalat abans d’afegir que la manera d’aconseguir-ho és amb un estat independent que sigui membre de la Unió Europea.

El president ha dit que Catalunya es defineix com “independentistes catalans i federalistes europeus” i ha assegurat que Catalunya pot fer contribucions als reptes europeus que el president francès Emmanuel Macron va definir com “els reptes de l’autonomia estratègica europea”. Com a exemple ha posat el desenvolupament del xip europeu i l’aposta per la producció d’hidrogen verd i per interconnexions com el Midcat.

Sobre el conflicte de Catalunya amb l’Estat espanyol, Aragonès ha explicat el funcionament de la taula de diàleg i el que defensa el Govern en aquestes trobades amb l’Estat, “un referèndum sobre la independència i una llei d’amnistia per acabar amb les conseqüències repressives del referèndum del 2017”. El president ha recordat als companys de taula i al públic francès que des de les eleccions del 2012 hi ha majoria independentista al Parlament i ha assegurat que l’objectiu és que es pugui decidir el futur de Catalunya.

L’objectiu, un referèndum “acordat i negociat” amb l’Estat

“El nostre objectiu és que una societat que es considera a si mateixa madura, amb voluntat d’autogovernar-se, pugui decidir lliurement el seu futur”, ha reblat. És per això que ha insistit que la proposta del Govern és un nou referèndum sobre la independència basat en l’exercici de l’autodeterminació. Aragonès ha deixat clar que aquest referèndum ha de fer-se de forma “acordada i negociada” amb l’estat espanyol.

Aragonès ha participat en aquest debat juntament amb l’exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve, el president de Còrsega, Gilles Simeoni, i la vicepresidenta de la regió de Guadalupe, Marie-Luce Penchard.