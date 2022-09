Turull prefereix “reconduir” el rumb del Govern que “fer un cop de porta”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha prioritzat per “intentar reconduir” el rumb del Govern abans que fer “un cop de porta” i sortir-ne. “Ens hi juguem la unitat de l’independentisme”, ha argumentat en una entrevista publicada per La Vanguardia aquest diumenge. Turull ha insistit que ERC no està complint l’acord de Govern que va signar amb Junts per Catalunya i és per això que defensa que cal prendre una decisió un cop hagi passat el debat de política general, que es celebra en aproximadament dues setmanes.

El secretari general de Junts va ser qui va presentar l’auditoria de la formació aquest passat dilluns. La intenció de la formació era analitzar el grau de compliment de l’acord d’investidura, i el resultat ha estat un suspens en l’àmbit nacional. En el moment de la roda de premsa Turull va assegurar que “no poden seguir així” i és la mateixa frase que ha dit en l’entrevista amb aquest diari. “Tal com funcionem ara no podem continuar“, ha avisat.

Els incompliments a l’acord de Govern

La formació de Turull veu incompliments que passen per la manca d’una direcció estratègica independentista per valorar els acords. També per la taula de diàleg amb el govern espanyol, ja que Junts no hi ha participat i ja ha passat el termini de dos anys que van signar amb ERC per veure algun fruit. “Segons l’acord de Govern, ha d’estar constituïda per persones que garanteixin la transversalitat de l’independentisme. Però de sobte només hi poden anar membres del Govern”, ha denunciat Turull.

En paral·lel, ha criticat que “es va dir que la taula era per parlar d’amnistia i autodeterminació i els anuncis són més propis d’una comissió bilateral”. També considera que l’independentisme no ha sabut “aprofitar la debilitat del govern espanyol a nivell parlamentari”. Turull ha anat més enllà i ha llençat un retret a ERC: “Moltes votacions a Madrid en lloc d’ajudar-nos a avançar cap a la independència ens estan buidant de contingut l’autogovern”.