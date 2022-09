Turull avisa que si no es compleix l’acord de Govern, podrien abandonar-lo

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, admet que episodis com la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no ajuden a l’estabilitat del Govern de la Generalitat i creu que la decisió dels partits fa mal a la figura de la institució del Parlament. Turull considera que valoren el Govern en la seva globalitat, i afirma que no poden seguir d’aquesta manera. “És una cosa que li he traslladat al president Aragonès.

Turull considera que no s’està complint l’acord de Govern en quatre punts: El primer es basa en el fet que hi hagi un espai estratègic dels partits independentistes i les entitats, per tal d’avaluar i prendre decisions sobre la taula de diàleg i el possible embat. “Això no existeix”, explica l’exconseller. El segon punt que no funciona, segons Turull és sobre la taula de diàleg: “L’acord estipula que estarà formada per la majoria transversal de l’independentisme. Nosaltres no hi som i ens diuen que ha d’estar formada per membres dels governs. Tampoc sabem del què s’està parlant”.

El tercer punt, segons el secretari general de Junts, és en el fet que hi hauria d’haver un espai de coordinació sobre els avenços de la taula de diàleg. “Això tampoc s’ha fet”, explica el secretari general de Junts. A més, el quart punt que no s’ha complert és que no s’ha complert la unitat d’acció i l’espai de coordinació al Congrés dels Diputats i que inclou l’acord de Govern, tot i que admet que pel que fa a les polítiques sectorials les sensacions són “positives”.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

Faran una reflexió després del debat de política general

Turull avisa a Esquerra que si no es compleixen aquests acords, s’hauran de “replantejar moltes coses”, tot i que afirma que no és un ultimatum. Tot i això, adverteix que s’haurà de reflexionar per a veure com va el debat de política general. Amb això, admet que s’intensificarà els contactes amb Aragonès de cara la setmana que ve i considera que els republicans es mostren oberts a intensificar els diàlegs.

Pel que fa a la consulta interna sobre la continuïtat de Junts al Govern, explica que serà de cara a després del debat de política general, sense especificar-ne la data. “Trencar el Govern tindria una gran repercussió en l’independentisme”, diu Turull.

Borràs no dimitirà

Turull ha dit molt taxatiu que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, no dimitirà, malgrat les pressions dels partits. “Qui ha pres la decisió són els altres. No nosaltres”, explica Turull, que creu que l’article del reglament amb el qual s’ha suspès Borràs no és aplicable en el seu cas. L’exconseller de la Presidència recorda que va ser un dels membres que va negociar aquest article amb la CUP.

Precisament, aquest dimecres, el Comitè de Drets Humans de l’ONU ha conclòs aquest dimecres que l’Estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. L’ONU considera que la justícia espanyola va vulnerar el Pacte de Drets Civils i Polítics quan els va suspendre com a diputats al Parlament de Catalunya.

La resolució del Comitè conclou també que els quatre polítics independentistes havien instat a “mantenir-se estrictament pacífica”, per la qual cosa l’acusació de rebel·lió, per la qual van ser suspesos abans de la condemna, “no era previsible” ni “es basava en motius previstos per la llei que siguin raonables i objectius”. En aquest sentit, Turull ha avisat que portaran a terme accions legislatives perquè no es torni a repetir