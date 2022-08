El Govern insisteix en el traspàs de les Rodalies i crea una subdirecció

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la creació d’una subdirecció general de Transport Ferroviari per “culminar” el traspàs integral de Rodalies. El Govern ha acordat impulsar aquest mecanisme per tal de preparar l’estructura i els equips tècnics necessaris per poder assumir la xarxa ferroviària gestionada des de l’Estat.

“Ha arribat l’hora de fer efectiu el traspàs integral. Com a departament, estem preparats, però li toca a l’Estat moure fitxa”, ha expressat el vicepresident del Govern i conseller de Territori, Jordi Puigneró. El Govern també ha aprovat la creació d’una subdirecció general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents per implementar innovacions tecnològiques en matèria d’infraestructura viària.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / ACN

Aposta per la descarbonització

D’altra banda, també s’impulsarà la implementació del Building Information Modeling (BIM), amb el propòsit de la descarbonització del transport ferroviari i de polítiques de “reequilibri territorial i connectivitat”.

La creació de les dues subdireccions generals s’ha fet en el marc de l’aprovació d’un nou decret amb el qual el Govern vol desplegar una nova estructura pel Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Segons ha detallat l’Executiu, l’objectiu d’aquesta remodelació és impulsar tres àmbits “estratègics”: la descarbonització de la mobilitat, la connectivitat física i digital i la vertebració territorial del país. El Govern també ha anunciat que crearà una nova àrea de bicicleta per “potenciar la mobilitat activa en bici i desenvolupar l’estratègia catalana i la planificació d’infraestructures ciclables”.

Aprovació de la memòria preliminar de l’avantprojecte de participació ciutadana

El Govern ha aprovat aquest dimarts, en el primer Consell Executiu del curs polític, la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de participació ciutadana. Segons l’executiu català, l’objectiu és establir un marc legal que ofereixi “seguretat jurídica” als processos de participació ciutadana a Catalunya. Així com “consolidar” el rol de la Generalitat com a impulsora en l’àmbit de les seves competències. I és que, segons el Govern, actualment el marc legal en aquest àmbit està “fragmentat”. “El nou marc regulador pot suposar un increment dels sistemes i els canals de participació, així com de la seva metodologia”, afegeixen.