El Govern donarà ajudes per al lloguer als joves exclosos del bo de l’Estat

El Govern ajudarà les joves exclosos del bo estatal a pagar el seu lloguer. Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, que ha anunciat l’obertura d’una nova línia d’ajudes per a aquells joves que no van poder accedir al Bo Lloguer Jove del govern espanyol. La Generalitat destinarà a aquesta nova línia d’ajuts prop de 29 milions d’euros i se’n beneficiaran uns 14.000 joves segons les seves estimacions. En una entrevista a Europa Press, la consellera ha assenyalat que el bo estatal va generar unes expectatives importants però que hi havia “falta de recursos” per a poder atendre totes les peticions. De fet, a posat l’exemple de Catalunya, on es van presentar més de 38.000 sol·licituds i només han estat concedides 9.666.

La consellera ha lamentat que, malgrat ser una bona mesura, el bo estatal “no estava ben dimensionat econòmica ni territorialment”. Cervera ha fet referència al fet que la mateixa ajuda de 250 euros no tenia en compte el lloc de residència i tenia una concessió que anava en funció de la data d’entrada de la sol·licitud. Això vol dir que l’ajuda és la mateixa a llocs on el lloguer és de 500 euros i a llocs on no baixa dels 1.000. Davant aquesta situació, la consellera ha assegurat que per cobrir més persones amb una ajuda que a nivell estatal ha quedat “curta” la Generalitat ha optat per obrir una nova línia d’ajuts.

Les bases d’aquesta convocatòria del Govern es publicaran a finals de setembre amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’aquells joves que no hagin obtingut l’ajuda estatal del Bo Lloguer Jove. Així, la Generalitat vol “corregir les mancances” que van criticar del bo jove estatal, pel que les seves ajudes seran per concurrència competitiva, no concediran la mateixa quantitat a cada beneficiari i les bases prioritzaran no sols la renda sinó també la territorialitat. No serà la mateixa ajuda per un jove de Lleida que per a un de Barcelona.

Joves fins a 35 anys i un màxim de 250 euros al mes

La convocatòria d’aquestes ajudes serà anual i només hi podran optar els joves de fins a 35 anys. Rebran un màxim de 250 euros mensuals segons els seus ingressos i el preu del lloguer que estiguin pagant. La consellera ha xifrat en un 20% de les 38.000 peticions al bo jove estatal les persones que no complien els requisits demanats. Des de la Generalitat esperen que la nova línia d’ajudes arribi a unes “14.000 o 15.000 persones”.