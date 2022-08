Reestablerta la circulació dels trens de Rodalies afectats per la tempesta

Les tempestes que han començat a caure aquest divendres a la tarda a tot Catalunya han provat ja interrupcions de la circulació ferroviària del país. Segons ha informat Renfe, la circulació de trens entre Cornellà i Martorell (línia R4) ha estat interrompuda pels aiguats, tot i que la incidència ja s’ha resolt a les 19 de la tarda. La tempesta ha afectat les instal·lacions de subministrament elèctric i també ha impedit la circulació entre Rubí i Sant Cugat (línia R8) pel mateix motiu.

📢 #ATENCIÓ!



🔴🚊 R4: Interrompuda circulació entre Cornellà i Martorell derivat de fortes tempestes que han afectat instal·lacions de subministrament elèctric. — Rodalies Catalunya (@rodalies) August 5, 2022

Interrompuda circulació entre Rubí i Sant Cugat derivat de fortes tempestes que han afectat instal·lacions de subministrament elèctric. — R8 Rodalies 🤖 (@rod8cat) August 5, 2022

Cap de setmana inestable amb pluges a Catalunya

Les prediccions meteorològiques d’aquest estiu estan sent molt turbulentes. No ens acostumem a la calor que el temps canvia i arriben els ruixats i cada setmana hi ha una predicció diferent. Venim d’una onada de calor i ara toca pluja, però segons el Servei Meteorològic de Catalunya, anirem un pas més enllà i comencen les alertes per pluges fortes a l’entrada d’aquest cap de setmana. Tot i que aquest divendres al matí ja es comencen a veure alguns núvols al Pirineu i les comarques del nord de Catalunya, a la tarda les pluges ja estan deixant pràcticament tota Catalunya plena d’aigua, amb una quinzena de comarques en alt risc per fortes pluges, tempestes i ruixats. De fet, els ruixats posen en alerta màxima totes les comarques de Catalunya, ja que les pluges s’espera que durin tota la tarda fins ben entrada la nit. Les temperatures, però, continuaran a l’alça, sense baixar dels 30 graus en cap moment de tot el cap de setmana.

L’interior de Catalunya patirà les conseqüències d’aquesta pluja imminent el divendres a la tarda. Des del Ripollès fins l’Alt Camp, passant per el Barcelonès i el vallès Occidental, totes les comarques veuran com les pluges esguerren qualsevol pla a l’exterior el divendres a la tarda. En concret, els ruixats es concentraran a la capital catalana i també al Vallès, tot i això durant la tarda s’aniran estenen per cCatalunya. Tot i que no es desplomaran les temperatures, si que hi haurà risc d’inundacions per les quantitats d’aigua que podrien arribar a caure en poc temps. Pel que fa a la resta de Catalunya, hi haurà ruixats, però més moderats, sense tant de risc. En tot cas, el Meteocat alerta d’aquests ruixats imminents i demana precaució a la població.