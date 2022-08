Junts insta ERC a complir l’acord de Govern: “No podem seguir així”

Junts per Catalunya ha donat un ultimàtum al seu soci de Govern, Esquerra Republicana. En una roda de premsa des de Girona, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el partit d’Oriol Junqueras a complir l’eix nacional i l’estratègia independentista que contemplava l’acord de Govern. “Així no podem seguir“, ha avisat Turull. En la compareixença davant la premsa per valorar l’actualitat política el secretari de Junts ha estat acompanyat de la presidenta de la formació, Laura Borràs.

Turull ha explicat que l’executiva de Junts ha decidit analitzar d’ara fins al Debat de Política General que es farà a mitjans de setembre la continuïtat de Junts al Govern i si és possible “revertir la situació” a què s’ha arribat amb ERC, a qui acusen d’incomplir l’acord d’investidura per fer president a Pere Aragonès. En la reunió de Junts d’aquest dilluns, però, la formació ha treballat sobre l’auditoria que ha fet el partit sobre el compliment de l’acord de Govern per part d’ERC. “La conclusió que traiem és que així no podem seguir”, ha dit Turull de forma taxativa. “Vam signar un acord de Govern perquè ens acostés a la independència de Catalunya i l’aplicació que s’està fent de l’acord ens allunya més del que ens acosta“, ha lamentat el secretari general del partit.

Tanquen la porta a un nou acord

Mentre estudien la continuïtat de Junts al Govern i si es pot o no revertir la situació, hi ha hagut rumors d’un nou acord de govern. En ser preguntat per aquesta possibilitat, Turull ha assegurat que no se’l plantegen perquè el que volen és que es compleixi el que ja hi ha. A més, ha assegurat que el que necessita l’independentisme és “tornar-se a agradar” perquè només així la gent trobarà sentit de nou a la mobilització per la independència.