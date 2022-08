ERC demana que els debats interns de Junts deixin d’afectar el Parlament

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha demanat a Junts “que aquelles discrepàncies o debats interns que pugui tenir” deixin d’impactar en el funcionament de les institucions del país. “Moltes vegades han tingut discrepàncies dins de Junts que han acabat afectant el dia a dia i l’estabilitat parlamentària i el que demanaríem és que aquest curs polític això s’acabi”, ha reclamat en una roda de premsa aquest dilluns.

Un moment de la reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts / ACN

Defensa l’actuació de la Mesa del Parlament

Vilalta ha defensat l’actuació de la Mesa del Parlament suspenent com a diputada –i, consegüentment, de presidenta– Laura Borràs i ha emplaçat JxCat a proposar una persona perquè la substitueixi “de forma temporal” fins que la seva situació judicial no quedi resolta. Borràs va ser suspesa en obrir-se-li judici oral per les irregularitats en la contractació de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan dirigia l’organisme.

Demana a Junts que proposi una nova persona per a la presidència

Davant d’aquesta situació, la portaveu republicana ha defensat “preservar de les tempestes, del soroll, i allunyar de les amenaces” tant el Parlament com el Govern. Per això, ha insistit a JxCat perquè proposi una persona per ocupar la presidència del Parlament o bé faci “una proposta per tal d’evitar aquesta situació d’interinitat i provisionalitat”. “La valorarem i mirarem si hi estem d’acord i l’aplicarem, si és el cas”, ha indicat.

En aquest sentit, els Comuns i el PSC ja pressionen a Esquerra Republicana perquè activin els mecanismes de la cambra per nomenar una nova presidència del Parlament, menre que Junts no fa cas a les peticions dels republicans perquè nomenin una nova presidenta, per tal de complir l’acord d’investidura del president Aragonès entre els dos partits independentistes firmat l’any passat, en el qual s’indicava que l’elecció de la presidència del Parlament li pertocava a Junts.