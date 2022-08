Els Comuns insten ERC a apartar Borràs

Els comuns han reclamat a ERC “valentia” per resoldre “el culebrot Borràs” al Parlament de Catalunya. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha insistit que són els republicans qui tenen “la clau de la solució”. En la primera roda de premsa d’inici del curs polític, Mena ha dit que “si Borràs no és capaç d’apartar-se i JxCat no ho fa, el que hauria de fer ERC és activar-se i prendre una decisió”.

Laura Borràs / ACN

En contra de l’interinatge del Parlament

“El que no podem permetre és un Parlament amb una presidència interina, ha de ser una presidència amb totes les seves funcions”, ha insistit. I ha animat els republicans a “obrir un nou cicle polític i obrir una nova etapa al Parlament” i “no continuar repetint errors atrapats en les batalles i estratègies de JxCat”.

El PSC també demana a Esquerra activar mecanismes

El líder del PSC, Salvador Illa, també va anar en aquesta línia reclamant a Esquerra que activés “mecanismes” per fer caure a la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. De fet, va reclamar que el canvi de presidència s’activés abans del 15 de setembre. Illa demanava que ERC posi per sobre la institució del Parlament al pacte d’investidura amb Junts i afirma que la presidència es tria per majoria i “s’ha de buscar aquesta majoria i trobar-la”.

Davant d’aquest escenari, Esquerra en defuig i insta a Junts a buscar una substituta de la presidenta, ja que és el que estableix el pacte d’investidura que van acordar Junts amb Esquerra Republicana. Amb això, Junts no vol substituir Borràs, qui ha portat al Tribunal Constitucional la seva suspensió com a presidenta de la cambra catalana. Si el Constitucional li tomba, acabarà anant als Tribunals Europeus, amb l’objectiu de recuperar les seves funcions i els seus drets i deures.