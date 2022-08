Borràs renya Junts i els recorda que no els van votar per fer autonomisme

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, considera que la gent no va votar les forces independentistes per fer autonomisme. Una crítica dura tant a ERC, com a Junts per Catalunya com a la CUP. Així ho ha sentenciat en la conferència de clausura de la 54ena edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que s’ha celebrat aquest migdia. Acompanyada del diputat Jaume Alonso Cuevillas, que ahir també va protagonitzar una xerrada a Perpinyà, Borràs ha pronunciat la primera declaració pública des de la seva suspensió. De fet, ha retret que “altres hagin parlat per ella” fins i tot “amb vídeos que no pertoquen”. Crítiques a l’estratègia d’ERC i del sector majoritari de Junts, sobretot el favorable a mantenir-se en el Govern, han servit per establir un nou mantra de cara al nou curs polític: “El 52% no ens va fer confiança per acomodar-se a l’autonomia”.

Borràs, després de la intervenció del rector Jordi Casassas, ha alertat que no parlaria abastament de la seva suspensió. Només ha avisat: “No faré passos al costat, només endavant”. Tot en el marc d’una setmana que el cas Borràs ha estat el centre del debat, la picabaralla i l’estira i arronsa polític. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, collava ahir mateix a Junts per Catalunya a escollir un nou president. La proposta de la mà dreta del president Pere Aragonès era la resposta a la proposta del primer secretari del PSC, Salvador Illa, de sumar una majoria per rellevar Borràs i escollir una nova presidència de la cambra catalana. Però, Borràs també ha tingut resposta per als consellers de Junts que, com Josep Maria Argimon o Gemma Geis s’han mostrat favorables a la continuïtat del Govern tot retraient-los que no es tracta de fer de dretes o d’esquerres sinó de treballar per la independència. La presidenta suspesa ha fet, sobretot, balanç dels seus 16 mesos de presidència. Un haver i un deure polític amb aires de testament polític després haver estat atacada amb el que ha qualificat “dret penal d’autor”.

Laura Borràs i el rector de la UCE, Jordi Casassas, abans de la conferència de Borràs/UCE

“Límits del parlamentarisme”

La conferència en el Lido de Prada es titulava “Els límits del parlamentarisme”. Un títol que ha aprofitat per descriure la feina feta durant la seva presidència amb casos com ara el vot delegat del conseller Lluís Puig, el cas de Pau Juvillà o la tutel·la del Tribunal Constitucional o de la justícia sobre les decisions del Parlament. També s’ha referit als límits “exògens” del parlamentarisme com ara la decisió del president Roger Torrent de no convocar la investidura de Carles Puigdemont o de Jordi Sànchez el gener de 2018. La seva conclusió és que “els límits del parlamentarisme és el partidisme”.

També ha emfatitzat que el parlament “no serà lliure i sobirà fins que no sigui el parlament d’un estat independent o una nació lliure”. I així ha retret que ara com ara ni amb el Parlament ni el Govern no s’ha aproximat més a la independència. “El president, el Govern i el Parlament hauria de ser el més independentista de la història, amb un 52% per fer possible la independència, l’autocrítica dels partits és necessària i indispensables”, ha afegit. En aquest marc Borràs subratlla que només ha trobat “desconcert, desil·lusió i decepció sobre el procés d’independència”.

D’aquí que ha carregat contra els partits de Govern i amb les seves estratègies actuals. “L’ordre dels factors sí que altera el resultat, perquè jo Catalunya independent si només és d’esquerres, o és feminista, o la presideix el meu partit, això serà un fracàs”, ha reblat. “Els partits han de ser un instrument i una eina per convertir en realitat els anhels de la gent”, ha avisat. Borràs ha anat una passa més enllà i ha criticat durament també ERC en dir que s’havia convertit en una “profecia autocomplerta” que “no som prous, que la muntanya era alta i l’estat poderós, i això és fals”. “Hi ha les majories, només cal voluntat i planificació política, la independència és avui necessària, imprescindible i inajornable”, ha asseverat.