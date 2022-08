El PSC demana a l’independentisme un acord per substituir Borràs

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha demanat als partits independentistes que acordin una nova presidència al Parlament abans del 15 de setembre. En roda de premsa, Tortolero ha assegurat que són els partits que van votar a favor de la presidència de Laura Borràs o que s’hi van abstenir, com la CUP, els qui han de trobar una solució després de la suspensió de Borràs. “No volem treure rèdit polític de la situació. Volem que el Parlament recuperi la dignitat que es mereix”, ha insistit Tortolero. El PSC evita avançar què farà si s’arriba al 15 de setembre sense resoldre la situació però avisa: “Hauríem de parlar com a partit i veure quines vies hi ha”.

Salvador Illa / ACN

Fixen el 15 de setembre com a data límit

Els socialistes catalans han fixat el 15 de setembre, inici del curs polític, com la data límit per resoldre la situació d’interinitat a la presidència del Parlament després que a finals de juliol Borràs quedés suspesa. Des de llavors la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), ha assumit les funcions de la presidència.

El PSC creu que són els partits independentistes els qui han d’arribar a un acord per un nou nom. Tortolero evita, de moment, valorar escenaris en cas que s’arribi al 15 de setembre i no s’hagi resolt. I, en aquest sentit, ha argumentat que el PSC no s’ho planteja perquè confia que els partits que van permetre la votació de Borràs “trobin una solució”. Tortolero ha remarcat la importància de començar el curs polític de “manera normal” i ha demanat a Junts i ERC que “deixin d’exportar els conflictes del Govern al Parlament”.

Demana uns pressupostos amb el màxim suport

D’altra banda, pel que fa als pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve, la portaveu dels socialistes s’ha dirigit al president del Govern, Pere Aragonès, per preguntar-li si vol uns comptes de país amb el màxim suport o uns comptes “d’extrems”.

També ha criticat que l’executiu català “improvisi” amb la gestió per fer front a la sequera i ha estès la mà al Govern en aquest àmbit. “Demanem que el Govern de Catalunya es deixi ajudar. Un Govern que no governa com a mínim que es deixi ajudar. Senyor Aragonès, deixi’s ajudar”, ha afegit Tortolero.