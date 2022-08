El govern espanyol descarta que hi hagin talls elèctrics aquest hivern

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assegurat que “no hi haurà talls d’electricitat aquest hivern” ni domèstics ni industrials, ja que des del govern espanyol han seguit de prop els operadors per a poder determinar si hi ha algun moment de crisi.

“En un 99% és impossible que hi hagi algun tipus de tall, solament si s’afegeixen molts factors inesperats, accidents, problemes meteorològics, podríem trobar algun tipus de limitació”, ha explicat en una entrevista aquest dimarts en Rac 1.

Crisi energètica a la UE

L’Estat no es pot comparar amb la resta de països

Ribera ha enviat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, i ha justificat que la situació a l’Estat espanyol “no té res a veure” amb la situació de la major part dels països del centre i del nord d’Europa, perquè Espanya ha estat aïllada com una illa energètica, que ha desenvolupat un sistema molt més sòlid i diversificat, en les seves paraules.

“Això no suposa que no ens afecti en absolut, ens està afectant en els preus, perquè els preus en els mercats internacionals estan alterats i això, evidentment, acaba afectant a qualsevol que consumeixi gas natural, perquè hi ha més demanda en aquest producte”, ha afegit.

Ha assegurat que el principal objectiu del govern espanyol és prendre totes les mesures possibles per a “mitigar al màxim l’impacte dels preus elevats a través de mesures reguladores” mentre estan impulsant mesures d’estalvi o reforçant les mesures de protecció social.

L’energia, com a arma

Ribera ha assegurat que el president de Rússia, Vladimir Putin, ha convertit l’energia en una arma de guerra: “És important veure què passa amb el preu del gas, a quin preu està disposat a comprar-lo Europa, de quina manera la regulació pot dissociar el preu del gas amb el preu de l’electricitat, perquè el cost de produir electricitat no és el mateix cost que suposa generar electricitat amb gas”.

“El preu del gas no pot ser el que marqui el preu de tota l’electricitat que consumim, perquè el preu del gas només importa al voltant del 20% de l’electricitat que consumim, la resta es produeix amb una altra mena de costos que no tenen res a veure amb el cost del gas en els mercats internacionals i no té sentit retribuir-lo de la mateixa manera”, ha afegit.

Aposta per les energies renovables

Ribera diu que s’ha d’apostar “definitivament” per les energies renovables, per a reduir al màxim les opcions basades en gas i buscar alternatives de proximitat, com les renovables.

“És cert que estem en una situació difícil, però també és veritat que mai ens havíem trobat en una situació difícil amb tants recursos disponibles”, ha manifestat.

Així mateix, ha assegurat que Catalunya “va tard” en la transició cap a les energies renovables, i ha manifestat que espera que la Generalitat acceleri el ritme, en les seves paraules.

Ha recordat que Catalunya és una zona molt industrialitzada, en la qual, com en la resta d’Espanya, els ciutadans esperen tenir un confort energètic, per la qual cosa ha assegurat que “les petites intervencions no seran suficients per a cobrir la demanda de consum” de renovables dels catalans.